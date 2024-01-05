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洛縣民宅大火 警方初判電力事故引起 證實罹難者2男1女

記者邵敏／洛杉磯縣報導
初步調查顯示因電力事故引發房屋火災。（記者邵敏／攝影）
初步調查顯示因電力事故引發房屋火災。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣當局1月3日（周三）表示，2日凌晨一幢民宅起火導致三人死亡，初步調查顯示因電力事故（electrical accident）引發房屋火災，目前已知罹難者為兩男一女，具體身分信息尚未公布。

已知罹難者為兩男一女，具體身分信息尚未公佈。（記者邵敏／攝影）
已知罹難者為兩男一女，具體身分信息尚未公佈。（記者邵敏／攝影）

火災事故發生地位於洛縣屬地（unincorporated area）和亞凱迪亞市（Arcadia）附近的居民街區，距離亞市中心2哩左右。洛縣警局發言人Michelle Sanchez表示，2日（周二）凌晨1時左右，泰勒大道（Tyler Avenue）5300號街區的一幢兩層住宅著火，火勢迅速蔓延到車庫，燒毀3輛車。

Sanchez指出，調查顯示起火原因是電力事故導致，但目前還無法確定哪裡是大火爆發的起點、以及電力事故究竟如何導致整幢房屋被大火吞噬的具體信息。

當局曾公布火災爆發時，住在一樓的3人，其中兩人成功逃生，第三人當時前往2樓通知另外兩名居民，但最終3人一起葬身火海，被發現時躺在樓梯井底部。目前當局已確定罹難者為2男1女，具體身分尚未公布。

鄰居指出，這棟房子共住著5-6名華人。（記者邵敏／攝影）
鄰居指出，這棟房子共住著5-6名華人。（記者邵敏／攝影）

隔壁鄰居指出，這棟房子共住著5-6名華人，包括住在2樓的房東夫妻、3-4名租客分別住在一樓、後屋，其中男性有2人，包括男主人、以及一名做生意的男性租客。鄰居表示，火災發生前一天，這名男租客曾告訴她正準備搬離此處，不確定火災當晚是否還住在裡面。當局尚未公布葬身火海的3名華人是房東還是房客。

大火爆發時，一名女子在幫助下爬出房屋圍牆。（ABC7）
大火爆發時，一名女子在幫助下爬出房屋圍牆。（ABC7）

大火現場畫面顯示，一名女子當時在消防隊員的幫助下，爬出房屋圍牆。ABC7報導指出，住在後屋的居民倖存下來，幾名倖存者得到及時幫助，最後獲準回家。據悉，現場有兩名受傷的華人當時被送往醫院救治，目前尚不清楚他們的傷勢情況。

華人 租客 洛縣

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