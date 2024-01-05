我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

羽田撞機20分鐘引導379乘客下機 機組員獲讚

記者張宏/洛杉磯報導
不要小看空乘，以為只是端茶倒水，訓練有素的空服員關鍵時刻救命。 （圖：酷航提供）
不要小看空乘，以為只是端茶倒水，訓練有素的空服員關鍵時刻救命。 （圖：酷航提供）

日本航空編號516班機2日與海上保安廳飛機相撞後起火，機內379人全數平安脫困。南加華人業內人士稱讚這次撞機事件中，飛行員和機組人員的反應對於確保乘客安全至關重要，堪稱完美。尤其不要小看空服員，以為只是端茶倒水，訓練有素的空服員關鍵時刻救命。

曾在飛機製造業工作的鹿強表示，這次撤離堪稱完美，379人在有限時間安全撤離，徹底的機組人員培訓，包括了解安全程序和設備，在緊急情況下反應和分析情況的能力方面發揮了作用。12名機組人員冷靜而清晰發出指令，在20分鐘內引導367名乘客安全下飛機，指揮到位。同時空服人員多次重申乘客在緊急情況下應將隨身行李留在飛機上，該航班上的所有乘客都遵守這一指示。如果乘客不聽指示，擠成一團，可能會導致無法想像的災難。

他表示，現在飛機材質也有更新，這次事故中的空中巴士A350-900使用碳纖維，這類材質重量輕耐火且堅固，某種程度也延緩火勢蔓延。這類飛機有八個緊急出口，當發生緊急狀況，機組人員冷靜評估三個緊急出口是安全的，然後使用簡短直接的命令來指示乘客前往飛機上的安全出口，如果打開所有出口可能會引火上身，這些都和平時訓練有素息息相關。他之前乘坐日本新幹線，切身體會日本人對待機械操作的嚴謹，司機在執行操作前會默念一遍操作守則，每日重複N次，才會在關鍵時刻按照規則行動。

華人包機業者Karena謝也稱讚這次日本航空機組人員撤離做得很好。她說，美國聯邦航空管理局要求任何多過44個座位客機的飛機製造商須做撤離測試（Evacuation Test），即所有機組及乘客必須在90秒鐘內安全的從整架飛機一半的安全門撤離。

測試亦要求在機艙擺設如報紙、衣物，枕頭和毛毯作為障礙物等，通過了才會批出生產許可。這架飛機總共有八個門，事故發生時只用三個門撤離，時間就是生命，展開緊急逃生程序和平日訓練有素息息相關，且空服員指示乘客脫掉高跟鞋、放下任何行李及隨身物品是這次成功撤離逃生的關鍵。撤離不能浪費每一秒鐘，但可把手機及護照留在身上。

一名不具名的華人空服員表示，在航空公司工作最重要的是安全和遵循安全高效飛行的程序，如果出現問題，平日的訓練將確保機組人員能夠立即做出反應，且毫不猶豫。羽田撞機事件中，當飛機在火焰中衝出跑道的那一刻，機上的機組人員會在接到指示前分析情況。她希望大家不要只是把空服員當作服務員，他們也是飛機安全程序不可或缺的一部分，聽從空服員指示可能關係到每一個人的生與死。

日本 華人 南加

上一則

世說新聞╱暗訪南加紅燈區 站街女湧上街頭只因...

下一則

台灣作曲家獲艾美獎 團隊中唯一華人

延伸閱讀

日航客機與海保機相撞 美飛安官員將協助讀取黑盒子

日航客機與海保機相撞 美飛安官員將協助讀取黑盒子
25歲空服員吐職業甘苦談 嘆：每周都有人邀高空愛愛

25歲空服員吐職業甘苦談 嘆：每周都有人邀高空愛愛
羽田機場空難 同行盛讚空姐引導379乘客脫險

羽田機場空難 同行盛讚空姐引導379乘客脫險
釀成悲劇的40秒？海保機疑因「1認知不同」停錯位置 與日航班機碰撞

釀成悲劇的40秒？海保機疑因「1認知不同」停錯位置 與日航班機碰撞
日航飛機爆炸 飼主淚訴「愛貓在貨艙孤身被活活燒死」崩潰自責

日航飛機爆炸 飼主淚訴「愛貓在貨艙孤身被活活燒死」崩潰自責
加州消防機隊 添7架C-130滅火飛機

加州消防機隊 添7架C-130滅火飛機

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個