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洛城10大危險區域市中心居首 犯罪率全美平均5倍

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯縣市中，洛杉磯市中心被評為最危險之地。圖為市長貝斯。（美聯社）
洛杉磯縣市中，洛杉磯市中心被評為最危險之地。圖為市長貝斯。（美聯社）

洛杉磯雖然是流行、時尚之都，但也是全美犯罪率高的地方之一。所幸，洛杉磯市警局（LAPD）指出，2023年夏季的犯罪率已經比2022年同期降低。不過，根據地產網站PropertyClub分析，洛杉磯仍有十個最為危險的區域，要搬到這最好多加注意。另，洛杉磯縣華人聚集的城市相對安全。

1、洛杉磯市中心：雖然看似繁華，但PropertyClub指出，此區域的犯罪率是全美平均的530%，居民深受遊民、竊盜、搶劫所苦。

2、西亞當斯（West Adams）：此地雖歷史悠久，但每15個居民就有一人可能成為被害者，常見的犯罪包括槍械暴力、搶劫、傷害與暴力。

3、遊民巷／躉售區（Wholesale District）：遊民人數為全美最多，Crimegrade.org的安全評等為F級。大約每2小時又5分發生一次刑案，無保全的住家，遭劫的風險為一般住家的300%。犯罪型態為毒品與幫派。

4、好萊塢：真實生活裡的好萊塢雖然吸引大量觀光客，但犯罪率也高出全美平均147%。

5、南洛杉磯（South Los Angeles）：原名為South Central的此區，雖然有不少福地，但整體犯罪率仍高於全美平均。PropertyClub指出，每10萬人就有4268人受害，但已經比1990年代好很多了。

6、康普頓（Compton）：以槍械犯罪、毒品販賣、財物與暴力犯罪聞名。

7、瓦茨（Watts）：PropertyClub指出，成為受害者的風險為29分之一，夜間最好不要帶財物出門。

8、韓國城：人口稠密，但幫派與販毒很猖獗，性交易也很常見。

9、時尚區（Fashion District）：又稱美食區（Garment District），居民僅2466人，但每35人就有1人受過侵犯。

10、北好萊塢：聖費南度谷唯一上榜的區域，雖然170 Freeway、Magnolia Boulevard與Lankershim Boulevard等區域還算安全，但其他地方就有毒品與幫派問題了。

洛杉磯 遊民 毒品

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