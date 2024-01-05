10號公路關閉 最大交通事件

南加州交通2023年發生了一些變化。圖為LA Metro交通大使。（LA Metro）

每日新聞報導，回顧南加州 2023年交通大事紀，包括高速公路關閉、共乘車道開放，新的地鐵 線路等。

10號高速公路關閉：11月11日，一名縱火犯在洛杉磯 10號公路下存貨區放火，支撐高速公路高架區的柱子損壞，雙向車道關閉，影響每日30萬車次。官員們最初認為重新開放這個交通要道需數周或數月，但最後在11月19日重新開放。

405號高速公路拓寬、快速車道：加州交通廳（Caltrans）和橙縣交通管理局官員於12月1日開放拓寬後的405號高速公路。包括兩條普通車道和兩條快速車道。

洛縣新鐵路線：一條稱之為區域連接線（Regional Connector）的1.9哩長鐵路線於6月16日開通，在小東京、百老匯（Broadway）和Grand Ave/Bunker Hills增加三個站，減少搭乘火車時間，與乘客轉乘次數。

洛杉磯大都會交通局（LA Metro）交通大使：約300名交通大使分布在火車和地鐵上，身穿亮綠色襯衫，並未攜帶武器。他們的目的是以溫和方式促進公共安全。

太平洋海岸公路（PCH）死亡事件：四名沛普丹大學（Pepperdine University）學生於10月17日，在太平洋海岸公路上行走時遭一輛寶馬汽車撞死。自2010年以來，出事路段已造成58人死亡。加州交通廳為此撥款430萬元用於升級從聖塔蒙尼卡到范杜拉縣的PCH路段。

前往拉斯維加斯高鐵：聯邦政府於12月5日撥款30億元，興建連接南加州和拉斯維加斯高鐵系統，預計2027年投入營運。

LA Metro新血：洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）1月加入由13名成員組成的Metro董事會。新成員還包括洛縣第三區縣政委員霍華特（Lindsey Horvath，12月13日加入）、洛市議員雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）也於3月17日被貝斯任命。

以人為本派對：10月29日，超過5萬人在巴沙迪那、南巴沙迪那和洛杉磯關閉的110號高速公路上步行、騎行。

測速照相：加州州長紐森（Gavin Newsom）10月簽署由加州參議員弗里德曼（Laura Friedman）簽署的AB 645法案，將測速照相合法化。洛杉磯、長堤和格蘭岱等城市將允許安裝測速照相機，進行科技執法。