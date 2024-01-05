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世報年節展╱活力元極舞 越跳越健康

記者朱敏梓／洛杉磯報導
南加州元極舞社成員在公園裡跳元極舞。（受訪者提供）
南加州元極舞社成員在公園裡跳元極舞。（受訪者提供）

由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府、蒙市商業發展委員會（BIDAC）三方合辦「2024世界日報蒙市迎春年節展」，將於2024年1月27日、1月28日街展廟會迎接甲辰龍年，屆時一系列豐富表演將在主舞台呈現，南加州元極舞社將帶來活力滿滿的健身舞，還會帶領現場民眾一起「動起來」，在舞蹈中收穫健康。

加州元極舞社負責人Annie介紹，元極舞社將在1月28日（周日）登台表演，帶來三隻健康舞蹈，第一隻是名為「吉祥如意」的元極舞，Annie表示「特地選擇這首應景曲目，恭祝所有的觀眾在新一年吉祥如意」，其他兩首則是經典舞曲「Brother Louis」以及節奏超燃的「霍元甲」， 元極舞社的12位成員，將帶領現場觀眾一起跳起來，讓觀眾能夠越跳越開心，越跳越健康。Annie說，所有成員雖然都是年紀稍長的長者，但是活力一百分，期待能夠帶動現場熱烈氣氛。

南加州元極舞社已經在南加有20年歷史，由朱益成擔任分會會長，有600至700名成員，成員們每日固定時間一起在公園練習，身著統一的紅衣服白長褲，揮灑整齊劃一的舞姿。平時團員們也經常到長者安養院服務，帶動年長者一起跳元極舞。

會長朱益成表示，元極舞是由舞蹈家、武術家、醫學家、氣功家們共同研究後，將練功、健身、娛樂、修心巧妙結合在一起的多層次舞蹈，可以強身健體，活動筋骨，非常適合年長者們。他說，許多老年人有高血壓、筋骨痠痛、失眠的問題，通過練元極舞，諸多此類問題可以得到改善。元極舞也受到諸多華人喜愛，得到許多養老院長者們的好評。

南加 加州 世界日報

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