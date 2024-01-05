台灣作曲家獲艾美獎 團隊中唯一華人

年輕華人作曲家王米加與團隊榮獲艾美獎「傑出音樂指導與作曲獎」。（受訪者提供）

近日，第50屆日間艾美獎 (Daytime Emmys)名單出爐，年輕華人作曲家王米加(Cali Wang)與團隊為Apple TV紀錄片「前所未見的獨特家園」（Home）製作的配樂，榮獲「傑出音樂指導與作曲獎」。王米加不僅是該作曲團隊中唯一華人，也是年齡最小的成員。對此，她感到十分幸運，並會再接再厲，創作出更多優質配樂作品。

王米加出生於洛杉磯 ，成長在台北，先後在台大和南加大讀書，目前是活躍在洛杉磯地區的作曲家。根據王米加的介紹，她參與製作配樂的是紀錄片「Home」第二季的第八集，該集講述一位熱愛實驗的建築師在家鄉印尼 打造了一棟生物氣候概念屋，並將他的想像力和世界觀，融入到房屋設計中。該紀錄片在2022年6月開播，王米加和共同作曲家Aska Matsumiya從2021年底開始配樂工作，經歷兩、三個月後完成。

王米加表示，劇集拍攝的建築師，其設計理念是將傳統印尼元素和現代建築知識融合，因此在創作配樂時，王米加也採取類似方式。王米加和Matsumiya深入研究印尼當地音樂，將許多帶有印尼特色的聲音元素加入到配樂中，比如民樂甘美朗、東南亞打擊樂器、人聲合唱等。王米加指出，儘管採用許多印尼元素，但作曲方式是非常現代的，配樂中採用許多弦樂和電子樂，希望展現出傳統和現代的融合，就像劇集中展現的建築一樣。

得知配樂作品獲得艾美獎，王米加深感驚喜和幸運。她指出，這是她參與配樂的第五部劇集，同時她是獲獎團隊中最小的成員，讓她覺得十分榮幸。王米加十分感謝共同作曲家Aska Matsumiya的栽培和認可，她從2021年開始和Matsumiya共事，最開始是Matsumiya的助理，然後逐漸發展成作曲助理，到如今的共同作曲，一路上她的學習和成長都特別多。

「前所未見的獨特家園」是由Apple TV製作的系列紀錄片，該片探索全球最具想像力的住宅，以及住宅背後的想法與故事，通過深入採訪住宅的建築師，展現他們的遠見以及對傳統「家園」概念的挑戰，引導觀眾重新思考生活方式。除了王米加和Matsumiya，其餘獲獎作曲家還包括Christopher Bear, BJ Burton, Garron Chang, Demian Galvez, Amanda Jones, Camilo Lara, Ali Shaheed Muhammad, Adrian Younge。