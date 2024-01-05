台灣作曲家獲艾美獎 團隊中唯一華人
近日，第50屆日間艾美獎(Daytime Emmys)名單出爐，年輕華人作曲家王米加(Cali Wang)與團隊為Apple TV紀錄片「前所未見的獨特家園」（Home）製作的配樂，榮獲「傑出音樂指導與作曲獎」。王米加不僅是該作曲團隊中唯一華人，也是年齡最小的成員。對此，她感到十分幸運，並會再接再厲，創作出更多優質配樂作品。
王米加出生於洛杉磯，成長在台北，先後在台大和南加大讀書，目前是活躍在洛杉磯地區的作曲家。根據王米加的介紹，她參與製作配樂的是紀錄片「Home」第二季的第八集，該集講述一位熱愛實驗的建築師在家鄉印尼打造了一棟生物氣候概念屋，並將他的想像力和世界觀，融入到房屋設計中。該紀錄片在2022年6月開播，王米加和共同作曲家Aska Matsumiya從2021年底開始配樂工作，經歷兩、三個月後完成。
王米加表示，劇集拍攝的建築師，其設計理念是將傳統印尼元素和現代建築知識融合，因此在創作配樂時，王米加也採取類似方式。王米加和Matsumiya深入研究印尼當地音樂，將許多帶有印尼特色的聲音元素加入到配樂中，比如民樂甘美朗、東南亞打擊樂器、人聲合唱等。王米加指出，儘管採用許多印尼元素，但作曲方式是非常現代的，配樂中採用許多弦樂和電子樂，希望展現出傳統和現代的融合，就像劇集中展現的建築一樣。
得知配樂作品獲得艾美獎，王米加深感驚喜和幸運。她指出，這是她參與配樂的第五部劇集，同時她是獲獎團隊中最小的成員，讓她覺得十分榮幸。王米加十分感謝共同作曲家Aska Matsumiya的栽培和認可，她從2021年開始和Matsumiya共事，最開始是Matsumiya的助理，然後逐漸發展成作曲助理，到如今的共同作曲，一路上她的學習和成長都特別多。
「前所未見的獨特家園」是由Apple TV製作的系列紀錄片，該片探索全球最具想像力的住宅，以及住宅背後的想法與故事，通過深入採訪住宅的建築師，展現他們的遠見以及對傳統「家園」概念的挑戰，引導觀眾重新思考生活方式。除了王米加和Matsumiya，其餘獲獎作曲家還包括Christopher Bear, BJ Burton, Garron Chang, Demian Galvez, Amanda Jones, Camilo Lara, Ali Shaheed Muhammad, Adrian Younge。
日間時段艾美獎（Daytime Emmy Award）是由美國國家電視藝術與科學研究院授予的美國榮譽，以表彰其在美國白天電視節目製作方面的卓越成就。
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