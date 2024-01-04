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恐怖45秒 亞裔夫婦傳家寶被搶

記者邵敏/綜合報導
傳家寶dejhoor由黃金製成，鑲嵌鑽石和紅寶石。（Priyanka Wali提供）
傳家寶dejhoor由黃金製成，鑲嵌鑽石和紅寶石。（Priyanka Wali提供）

南加橙縣富樂頓市（Fullerton）最近發生一起入室搶劫案件，一對印度裔夫妻遭人跟蹤到家，搶走世代相傳的傳家寶dejhoor，一件傳統的克什米爾印度教（Kashmiri Hindu）珠寶， 由黃金製成，鑲嵌著鑽石和紅寶石，當局正在調查這起入室搶劫案。

案件發生在12月22日晚上，被害人急診室醫生Vijay Wali表示，這是一場惡夢，整個搶劫過程不到一分鐘，Wali稱之為「45秒的恐怖」。

案發當天下午，Wali和妻子到小印度一家珠寶店翻新傳家寶dejhoor，為女兒準備嫁妝，回家時被歹徒一路跟蹤。當晚7時57分，夫妻倆在家門口的車道上遭遇搶劫，混戰中，Wali被劫匪襲擊摔倒在地，頭部也遭受毆打。劫匪搶走現金、手機、皮夾、以及一個裝著傳家寶的袋子，裡面正是這件珍貴的傳統首飾dejhoor，原本計劃女兒婚禮時使用，傳家寶由外祖母傳給母親，再傳到女兒手中。

被害人女兒Priyanka Wali表示，這件被搶的傳統珠寶非常罕見，在印度大城市也很難找到類似。她說，「我不敢相信有人會拿走它，希望當舖不要購買它們。」

印度 南加 橙縣

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