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如何買蛋 華人分享祕訣

記者王子涵╱綜合報導
有華人認為，有機（Organic）和放養（Pastur Rasied）是評價好雞蛋最重要的兩大因素。圖為雞籠內的雞和蛋。（美聯社）
有華人認為，有機（Organic）和放養（Pastur Rasied）是評價好雞蛋最重要的兩大因素。圖為雞籠內的雞和蛋。（美聯社）

據統計2023年每一名美國人平均要吃下近300顆雞蛋，雞蛋的價格牽動消費者神經。白殼蛋、紅殼蛋、有機蛋、谷倉蛋（Barn-Laid）、散養蛋（Cage-Free Eggs）等令人眼花繚亂名稱要怎麼選，本報採訪有經驗的華人，揭開雞蛋背後的學問。

生活在北加州的華人林育貞平時會去家附近的Trader Joe's超市購買大號雞蛋（Jumbo Eggs）。最近她意外的發現，一盒12顆雞蛋竟然每顆都是「雙黃蛋」，好似中了頭彩。

「我是好奇寶寶，發現雙黃蛋比較重，所以現在只要蛋一買回來，就來秤一下。若是70克左右，就是單黃；若是78克以上就大概是雙黃。」林育貞說。

她表示，自己一般會選擇有非籠養、有機標識的紅殼蛋。「感覺是比較健康，但自己明白是心理作用，完全吃不出差別。」

上個月，北加蘇諾瑪縣的多處農場被發現禽流感病毒（The Avian Flu），在短短數周內擴散至整個加州，超過300萬只家禽將被安樂死。新年初期，各大超市已經出現雞蛋售罄、限購等現象，雞蛋價格上漲將不可避免。為避免交智商稅花冤枉錢，華人陳佳霖帶著好奇心做了番研究。

全美權威的有機農場農作物評級機構Cornucopia Institute根據農場的20項指標，將雞蛋評為一到五級。陳佳霖表示，所有超市自家品牌的雞蛋評級都很低，包括大家最常買的好市多超市Kirkland有機雞蛋被評為第二級，而Trader Joe's、Walmart、Target和Whole Foods自家品牌的有機雞蛋更是評為最低的一級。

不過陳佳霖說：「最貴的一定是最好的雞蛋嗎？其實並不然。」她舉例，Safeway超市找到一款價格最貴的雞蛋，是Vital品牌的放養有機蛋，售價為9.99元12顆。「只有農場為每隻雞提供至少108呎的散養空間，才可以被標籤為散養蛋。Vital的這款蛋被定為四級，平時吃肯定沒問題，十分健康。但花著最高的價錢買到的卻不是最好的雞蛋，這有些扎心。」

陳佳霖表示，像價錢便宜量又足的雞蛋質量肯定不好，因為這些雞蛋產自層疊式雞籠系統，產雞長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。「這樣的雞蛋不如不吃。」

經過查詢，陳佳霖找出僅有兩款能在普通超市買到的五級雞蛋，分別是Sprouts超市里售賣的OrgNick和Whole Foods超市的World's Best Eggs。經記者當天走訪，兩款雞蛋在超市中均已售罄。

陳佳霖認為，有機（Organic）和放養（Pastur Rasied）是評價好雞蛋最重要的兩大因素，消費者可以按照自己的消費水平去選購。同時，擁有美國農業部授權的USDA Oragnic標識，是農場不施加有害殺蟲劑、化學肥料的保證。

雞蛋 華人 加州

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