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聖地牙哥動物園 迎珍稀豪島竹節蟲

編譯胡立宗／綜合報導
豪島竹節蟲，綠色的為幼蟲，黑色的為成蟲。（取自San Diego Zoo Wildlife Alliance網頁）
豪島竹節蟲，綠色的為幼蟲，黑色的為成蟲。（取自San Diego Zoo Wildlife Alliance網頁）

澳洲塔斯馬海（Tasman Sea）小島上的「豪島竹節蟲」（Lord Howe Island stick insect）是一種一度被認為已經消失，卻在80年後又重新被發現的「極度瀕危」物種。

北美的環境原來不適合豪島竹節蟲，但經過聖地牙哥動物園的精心布置下，這種澳洲土生土長的稀有昆蟲現在在園內也能看到。牠們住在Wildlife Explorers Basecamp的Tree Hollow區，一樓的Spineless Marvels就能看到牠們。

許多稀有物種原本生活在與世隔絕的豪島上，但是人類帶來了外來物種，包括大量進食的鼠類。因此包括豪島竹節蟲在內，許多物種早在1920年代就已經被認定完全消失。但在2019年的滅鼠行動後，許多物種再度出現。

早於滅鼠行動就被發現的豪島竹節蟲，墨爾本動物園在2001年就已經開始有計畫地復育。聖地牙哥動物園在2012年開始合作保護瀕危物種，最新結果就是豪島竹節蟲可以出現在北美。

豪島竹節蟲身長可達6吋，外型很像龍蝦，因此外號就是樹上的龍蝦。幼蟲為是鮮綠色，並且在晝間活動，但成蟲體色變黑，只在夜間活動。現有的豪島竹節蟲，除了野生的，人工保育最大群體在墨爾本動物園，英國的布里斯托動物園、加拿大的多倫多動物園也有。

動物園 澳洲 聖地牙哥

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