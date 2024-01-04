年滿18歲中低收入首購房 長堤補助2.5萬 估200戶受惠

長堤市（Long Beach）近日推出新計劃，為首次購房者提供高達25000元的補助，幫助中低收入家庭購置首套住房。（pexel示意圖）

洛杉磯 縣長堤 市（Long Beach）近日推出購屋補助計劃，該計劃為首次購房者提供最多2萬5000元經濟援助，旨在幫助中低收入家庭購買住房。該市市長理查森（Rex Richardson）強調，擁有自己的住房對許多人來說是一個重要的人生目標，而這項補助計劃將為眾多家庭開啟實現這一夢想的大門。

截至2024年1月的當前收入限制 資料來源：長堤市首次購屋者援助計畫

想要申請這筆補助的市民，需要滿足幾項條件：必須年滿18歲，家庭年收入不超過洛杉磯縣中位數的200%（兩倍），並且是首次購屋者，即在過去三年內沒有擁有過房屋。如果是第一代購屋者，也就是說他們的父母或監護人從未擁有過房屋，或者曾經擁有但因經濟原因失去，他們也有資格申請。申請者還必須是長堤市的居民，已獲得30年期固定抵押貸款 的批准，而且在購房交易完成後，他們的銀行帳戶中的流動資金不得超過10萬元。

這筆補助金將幫助大約100戶家庭，可以用於購房的首付、一次性的交易費用，如貸款、產權和託管費，以及減低抵押貸款利率的相關費用。補助適用於購買該市內的單戶住宅、聯排別墅或公寓，但不包括移動房屋和多戶住宅。

申請者還需要遵守一些購房要求，比如不能在申請補助前開設託管，必須同意至少五年將購買的房產作為自己的主要住所。此外，購房過程中需要由持牌房地產經紀人代理。市政府將按照先到先得的方式審核申請，並向合格的申請者發出通知。

申請詳情及更多信息可在該計畫網站查詢：https://www.longbeach.gov/lbcd/hn/lbhomegrant/。