我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

年滿18歲中低收入首購房 長堤補助2.5萬 估200戶受惠

洛杉磯訊
長堤市（Long Beach）近日推出新計劃，為首次購房者提供高達25000元的補助，幫助中低收入家庭購置首套住房。（pexel示意圖）
長堤市（Long Beach）近日推出新計劃，為首次購房者提供高達25000元的補助，幫助中低收入家庭購置首套住房。（pexel示意圖）

洛杉磯長堤市（Long Beach）近日推出購屋補助計劃，該計劃為首次購房者提供最多2萬5000元經濟援助，旨在幫助中低收入家庭購買住房。該市市長理查森（Rex Richardson）強調，擁有自己的住房對許多人來說是一個重要的人生目標，而這項補助計劃將為眾多家庭開啟實現這一夢想的大門。

截至2024年1月的當前收入限制 資料來源：長堤市首次購屋者援助計畫
截至2024年1月的當前收入限制 資料來源：長堤市首次購屋者援助計畫

想要申請這筆補助的市民，需要滿足幾項條件：必須年滿18歲，家庭年收入不超過洛杉磯縣中位數的200%（兩倍），並且是首次購屋者，即在過去三年內沒有擁有過房屋。如果是第一代購屋者，也就是說他們的父母或監護人從未擁有過房屋，或者曾經擁有但因經濟原因失去，他們也有資格申請。申請者還必須是長堤市的居民，已獲得30年期固定抵押貸款的批准，而且在購房交易完成後，他們的銀行帳戶中的流動資金不得超過10萬元。

這筆補助金將幫助大約100戶家庭，可以用於購房的首付、一次性的交易費用，如貸款、產權和託管費，以及減低抵押貸款利率的相關費用。補助適用於購買該市內的單戶住宅、聯排別墅或公寓，但不包括移動房屋和多戶住宅。

申請者還需要遵守一些購房要求，比如不能在申請補助前開設託管，必須同意至少五年將購買的房產作為自己的主要住所。此外，購房過程中需要由持牌房地產經紀人代理。市政府將按照先到先得的方式審核申請，並向合格的申請者發出通知。

申請詳情及更多信息可在該計畫網站查詢：https://www.longbeach.gov/lbcd/hn/lbhomegrant/。

貸款 長堤 洛杉磯

上一則

芬太尼過量 4徵兆先打911

下一則

高老師舞蹈藝術中心 首度亮相

延伸閱讀

工業市好市多搶劫華女 兄弟檔施暴兇嫌落網

工業市好市多搶劫華女 兄弟檔施暴兇嫌落網
美商辦大樓債彈 引信點燃

美商辦大樓債彈 引信點燃
NBA／柯瑞連3場手感低迷 沉思拒受訪

NBA／柯瑞連3場手感低迷 沉思拒受訪
移民專頁／加拿大挖角 招攬H-1B簽證者

移民專頁／加拿大挖角 招攬H-1B簽證者
私企薪資增幅 創2年多來新低

私企薪資增幅 創2年多來新低
NBA／西區單月最佳新秀 雷霆霍姆葛倫力壓狀元溫班亞瑪

NBA／西區單月最佳新秀 雷霆霍姆葛倫力壓狀元溫班亞瑪

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍