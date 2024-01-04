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加州消防機隊 添7架C-130滅火飛機

編譯組／綜合報導
加州政府有望獲得七架 C-130 飛機用於撲滅野火。（州長紐森辦公室提供）
加州政府有望獲得七架 C-130 飛機用於撲滅野火。（州長紐森辦公室提供）

加州州長辦公室消息，在紐森政府和國會領導人的共同努力下，國會授權並加速將七架C-130飛機從美國海岸警衛隊（United States Coast Guard）轉移到加州消防廳（CAL FIRE），從而增強了加州世界領先的消防機隊，保護加州人民的安全。

加州州長紐森與代表加州的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）和已故參議員范士丹（Dianne Feinstein）合作，率先提出了讓加州獨家擁有這些飛機的倡議，加快了這些飛機在加州執行滅火行動的進程，並增強了加州消防廳的滅火能力。

在此之前，加州已經建立了世界上最大的消防機隊。這些新的C-130飛機將被戰略性地部署在加州各地的CAL FIRE 基地，以便在需要時被調動，增加直升機、其他飛機和消防員的數量，隨時為加州人民提供保護。在此之前，加州利用人工智能（AI）、衛星等創新技術，以更智能的方式滅火。

「這些飛機可以快速出動，攻擊野火，更好地保護我們的社區。這是與我們的合作夥伴帕迪亞參議員、已故的范士丹參議員，以及其他人士共同努力為加州人民帶來的成果，」紐森說。

拜登（Joe Biden）總統簽署法案成為法律後，這些飛機將移交給州政府。這七架飛機中的第一架將有可能在 2024 火災年的高峰期及時準備就緒，從而為加州的滅火能力帶來立竿見影的效果。

加州 參議員 紐森

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