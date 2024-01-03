華人「智慧型」犯罪 高價商品變低價

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

相比「簡單粗暴」的打砸搶，近期一些華人 盜竊走「智慧型」路線，通過偽造商品條碼，讓高價單品秒變低價。比如讓價值400元的戴森吸塵器「打五折」變成200元單品。

商場購物人潮聚集，店員忙碌時也是犯罪分子下手的好時機。在商店購物時，店員通過掃描商品標籤上的條碼結帳，機器掃碼後會顯示價格和商品名稱，這個小小的條碼如今成為部分犯罪分子大動手腳的契機。

律師鄧洪表示，他最近受理的案子中，有些華人犯罪團夥，僱人去商店專門拍攝高價單品和便宜單品的條形碼，然後通過科技手段，將高價單品的描述和低價商品的條形碼拼成一張肉眼完全看不出破綻的新標籤。

在購物結帳前，將新標籤貼在商品上；結帳掃描時，原先明明幾百元或幾千元的商品，可能會以半價或更低價格出售。尤其在人流較大、或單次購買物品種類較多時，店員根本察覺不到，這個假標籤和原本標籤唯一的差別，就是條形碼掃描後的價格。

鄧洪說，這樣即使被抓到，購物者也可以很坦然的表示，這個和自己無關，是商店搞錯。犯罪者通常都瞄準那些高價電器，如吸塵器、手機及電腦等。和以往盜竊犯罪相比，這屬於新型智慧犯罪，多數是集團作案。之前警方執法時，在一個客人身上和車上發現數百個條碼，可見這種犯罪手法之猖獗。

為應對這些新型犯罪手法，商店也在採取措施。鄧洪表示，為避免商品條形碼被置換，一些商店選擇將高價商品鎖起來，不讓「有心人」隨意觸碰並「污染」商品。或是在顧客購買高價商品時，先拿紙牌代替，付錢後才能拿到商品。也有商店在貴重商品周圍安放攝像頭，看有無人替換條碼，還有商店對那些超出一定額度商品，派專員檢查。

華人齊小姐說，她之前去商店購物，最多遇到如果買的東西種類比較多，發生店員漏掃某個商品的情況，因為機器掃描不是每次都能掃到，這種時候她都會提醒對方。她還聽說有人教唆華人鑽退款不退貨或部分退貨的漏洞，沒想到現在犯罪已進化到直接換條碼，只能說道高一尺，魔高一丈。