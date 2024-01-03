洛城新語╱網路不是詆毀的法外之地

洛城新語

在這個網路發達的時代，誕生了一批網路世界的名人，俗稱「網紅」（Influencer）。這些網紅有大量粉絲，他們的意見很容易影響他人，並且可以觸及廣泛人群。

有些商家抓住這一商機，形成網紅帶貨，大賺特賺；但若網紅對商家發表消極看法，也能讓商家名譽掃地。網路世界掌握話語權的名人，在發表意見時更應該三思。美國雖保護言論自由，但網路絕非是法外之地，蓄意詆毀他人也將會被告上法庭。

近日，醫學美容機構美亦恆（Wave）將一名Tiktok網紅告上了法庭。原因是這位叫Tina Kim的網紅在去年11月初發表了一則視頻，視頻中講述了她前往美亦恆洛杉磯 韓國城店後，遭店員冷落15分鐘，沒有店員上來關心她的需求。視頻開頭和結尾她呼籲網友不要去這家店。Tina Kim在美亦恆店離開前還稱她是一名網紅，她將給這家店打最低分。

不知是否因為接到了美亦恆的提告，Tina Kim將這則視頻置頂以表不服氣。這則視頻下面多數網友留言都是支持Tina Kim的，只有少數人質疑她。

但是美亦恆接受媒體採訪後，輿論似乎反轉。有當時的監控顯示，Tina Kim只在店內停留了四分鐘，而不是她聲稱的15分鐘。並且視頻中確有一位前台員工對她說了問候語並詢問是否需要幫助。而Tina Kim將這家店描述成了一個服務極差的商家。她的觀點影響著8萬多名粉絲的看法，這對商家的名譽來說無疑是個巨大打擊。

就算當時Tina Kim沒有收到特別的熱情接待，一個人怎能靠僅僅四分鐘就對一家店的服務質量進行決判呢？而接待質量不是一家店的全部，其專業性、售後等服務更加重要。只從短短四分鐘的接待服務情況，就呼籲大家不要去這家店，對商家並不公平。

對他人、商家的惡意詆毀，最終會迎來法律的制裁。例如去年8月在德州 ，法官判決YouTube 博主Dan Gryder賠償飛機駕駛員兼機場老闆Charles Cook共計108萬1667元，這筆錢每年還有5%的利息，直到Dan Cryder付清賠款。事情的起因是兩年前Dan Cryder在Youtube上發視頻稱Charles Cook有婚外情，給FAA提供假健康證明以及出售有瑕疵的飛機。但經過審判，這些言論都是子虛烏有。

網路上言論自由，但並不代表可以肆意發表評論，損害商家名譽，特別是有龐大粉絲量的網紅，更要謹言慎行。批評商家要謹慎，推薦商品也要謹慎，否則坑的就是消費者。在美國，很多博主在推薦商品時都會說明該視頻是否為廣告，這是觀眾的知情權。