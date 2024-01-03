世界日報迎春年節展 少林功夫中心將表演武術

美國少林功夫中心。（受訪者提供）

2024世界日報 蒙市迎春年節展在1月27日至28日舉行，作為南加 一場大型年度盛會，美國少林功夫中心將呈現精彩傳統武術表演，創辦人釋延光介紹，自世界日報舉辦年節展開始，年年參與表演，讓觀眾充分領略中國傳統少林功夫之美。

釋延光說，參加表演的少林功夫學員共20餘人，都是各級比賽冠軍與獲獎者。表演的功夫包括拳術、短兵器、長兵器、散打、氣功等，均是該中心傳統表演項目。從以往歷屆年節展表演看，每當美國少林功夫中心表演時，台下都擠滿各族裔觀眾，其中不少是少林功夫愛好者。大家心情激動，為學員們精彩表演歡呼叫好。

據了解，美國少林功夫中心座落在蒙市（地址：501 W. Garvey Ave.#104 ,Monterey Park ），於2008年成立，創辦者釋延光自六歲開始學習少林功夫。為到美國推廣傳統少林功夫，成立美國少林功夫中心。目前有學員150多人。年齡段從少年到成人。釋延光表示，通過學習傳統少林功夫，許多學員不僅強身健體，還在各級武術大賽上頻頻獲獎。

他說，美國少林功夫中心提供傳統中國少林功夫培訓，包括十八般兵器、少林拳術和自衛術，通過學習能夠促進身心發展並提倡健康生活和自律。由於中美環境不同，在美國從事少林功夫傳授，在武術教育觀念上也得到改良，採用現代武術發展教學模式，使用九個級別系統，而且在傳授時採取個性化教學，在每個級別都確定具體目標，目的幫助每位學員充分掌握少林功夫方法。