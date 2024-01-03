毛孩子大餐小心過敏 145種食物會引起不適

格格給狗狗精心製作的生日飯糰。（格格提供）

阿罕布拉 美食達人格格，平安夜前日給自家三隻毛孩集體慶生，親手製作的精美大餐和狗狗蛋糕，讓毛孩們喜出望外，滿滿的節日喜慶，羡煞旁人。不過她提醒，寵物和人一樣會有過敏原，準備狗食才要注意毛小孩的過敏問題，

三隻只狗狗是格格和家人的超級寶貝。她說，每年都會給每隻狗狗過生日，分別製作專門的狗狗蛋糕，讓毛孩子們飽餐一頓。但今年實在太忙，之前又因回國錯過了時間，所以趕在平安夜前一天為三隻毛孩集體慶生。格格日前將毛孩們慶生大餐照片發到朋友圈，就受到無數的點贊和祝福，不少朋友表示，有美食主人，毛孩子真是太幸福了。

格格現在養得三條狗，老大是一朋友因房東不讓養狗送她的，狗狗三個月被轉了三戶人家，最後有幸到了格格家，一待就直到現在。她說，在中國養的都是小狗，在美國有了自己的院落，大狗也可以養了，所以後來這些年又養了一條拉布拉多。他的先生本來不喜歡狗狗，後來也受太太影響，對養狗有了感情。夫妻倆近年又養了一條德國 牧羊犬，現在全家三個人，三條狗，其樂融融。

36磅，106磅和72磅三個毛孩子，加起來相當於兩個成人的體重。格格說，自己經常給它們做一大鍋飯糰，一兩天就吃完了。尤其是老二拉布拉多，胃口特別好，一頓吃的比大人一天還要多。

但是她家的拉布拉多有一個大麻 煩，就是對很多東西過敏，獸醫說，145種食物都可能引起它身體不適，就連她家玉蘭花開的時候，這隻狗狗也會花粉過敏，所以每天都要給它專門烹製特別的食物。而本來是給老二開的小灶，最後不忍老大和老三看著流口水，最後乾脆開成了集體小灶，雞肉、牛肉、鷄心、雞腿，西蘭花、南瓜等等，成了她家常年的必備。

格格說，養毛孩子確實花錢不少，除了吃，基本上每個月還要給獸醫院送去不少錢，尤其是容易過敏的狗狗，身體出現不適，診費幾十幾百元。這些天它們去了寵物醫院，醫生說過敏狗狗要換藥了，因為已經產生抗藥性，結果194元又沒了。