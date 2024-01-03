羅省中華會館 四首長就職

羅省中華會館換届就職典禮元旦登場，原班人馬繼續服務。（記者楊青／攝影）

羅省中華會館換屆就職典禮元旦登場，原班人馬繼續服務，皆大歡喜。就職典禮當天下午在中華會館大堂盛大舉辦，龍崗公所的四頭雄獅為典禮開場助興。

洛杉磯高等法院法官周本立（中）為中華會館正副主席和正副監事長監誓。右至左依次為副主席司徒展環、主席李金生、周本立、監事長胡卓球、副監事長林鐘博。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 高等法院法官周本立、洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，分別為中華會館正副主席和正副監事長監誓。聯邦眾議員 趙美心、加州 眾議員方樹強，分別主持會長和監事長印章交接；傳統僑社屬下僑團代表、台僑、新僑以及越柬寮等僑團代表，數百人參加就職典禮，會館大堂座無虛席。

陳健邦（中）監交福僑會。會長羅淑珍（右）、副會長林慧懿（左）。（記者楊青／攝影）

聯邦眾議員趙美心（左三）和加州眾議員方樹強（右三）主持正副主席和正副監事長印章交接。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣高等法院法官周本立（中）為中華會館正副主席和正副監事長監誓。右至左依次為副主席司徒展環、主席李金生、周本立法官、監事長胡卓球、副監事長林鐘博。（記者楊青／攝影）

成立於1889年的羅省中華會館，今年進入第135年。羅省中華會館按照組織章程，每年12月為翌年之主席、監事長及轄下校董會、福僑會、福地會職位進行改選。2023年四大首長李金生、司徒展環、胡卓球及林鐘博，因為無人挑戰全部連任，2024年繼續服務。

聯邦眾議員趙美心（中）為主持正副會長印章交接。（記者楊青／攝影）

加州眾議員方樹強（中）主持正副監事長印章交接。（記者楊青／攝影）

張自豪（右）監交福地會，會長伍子行（中）、副會長黃惠邦（左）。（記者楊青／攝影）

李金生感謝僑團信賴，並感謝其他三位首長同心協力，未來繼續帶領中華會館為大家服務，將會務做得更好。他表示，中華會館有良好的根基與資源，期望與校董會、福僑會、福地會攜手合作，再闖新里程，將中華會館的招牌擦得更光更亮。他並祝願大家新年快樂，身體健康，家庭幸福，萬事勝意，龍年行大運。

中華會館2024校董會交接。（記者楊青／攝影）

監事長胡卓球感謝僑團和大家的肯定和支持。他說，這些年全球經歷嚴重疫情，中華會館繼續追隨先輩脚步，崇尚民主自由，共謀僑胞福利，反對任何分裂華人感情、違反美國法律的政治作為。中華會館沒有台獨分子，也不支持破壞和平可能導致戰爭的台灣獨立。他表示將更努力完成大家賦予的重任，做好監事長職責。