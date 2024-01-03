花車展覽民眾湧入 興奮能近距離欣賞

大批民眾近距離欣賞花車。（記者啟鉻／攝影）

第135屆巴沙迪那玫瑰花車遊行後，為讓更多民眾欣賞花車，主辦方每年都會舉行花車展覽（Floatfest）。為期近兩天的展示活動中，吸引大批民眾湧入。他們近距離欣賞獲獎花車，體會設計者、製作者及裝飾義工的辛勤，並期待下一年有更精采的花車參與遊行。

影音來源：記者啟鉻

獲獎花車展示區位於巴沙迪那市區Sierra Madre街與Washington大道交匯處，大約有2哩長的街區範圍。每年都有超過15萬人次在玫瑰花車遊行後參觀花車，並與其合影。有民眾認為，近距離欣賞，花車上的各式鮮花及植物葉片裝飾更加漂亮。現場參觀如聞到花香般，沉浸在巨大花海中。

大批民眾近距離欣賞花車。（記者啟鉻／攝影）

在展示花車中，有獲得導演獎的花車Pasadena Humane Society、奇幻獎的City of Alhambra、總統獎的Kaiser Permanente、公主獎的City of Torrance以及分別獲得國際獎、評委特別獎、公益精神獎、市長獎等的花車。

大批參觀者湧入展示區。（記者啟鉻／攝影）

現場人群中，有的是為喜歡的花車來的，還有的是曾擔任義工，專程來看親手裝飾的獲獎花車。也有第一次來訪，希望近距離端詳花車的民眾。有的全家人在花車前合影留念，也有向工作人員詢問花車相關問題。活動還設有餐飲區，供參觀者選購。

大批民眾近距離欣賞花車。（記者啟鉻／攝影）

來自內陸安大略市的劉女士與女兒一起來參觀花車展示。劉女士說，移民 美國超過十年，第一次如此近距離欣賞花車。當她看到花車上的鮮豔玫瑰、百合、鬱金香時，感到非常驚訝。她表示，先前不會想到花車上都是用鮮花裝飾，這次真是眼見為真。而且裝飾的鮮花種類之多，難以想像；劉女士感慨一輛花車設計、裝飾真是不易。「從近處看花車，感覺更加真切美麗。」

洛杉磯 托倫斯市（Torrance）華裔 居民鞠先生說，很高興他裝飾的花車獲獎，覺得擔任裝飾義工，感到很自豪。希望下一年再次參加花車裝飾，而且是全家人都會參與，顯得更有意義。