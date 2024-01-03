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僑領周德昭葬禮 10日玫瑰崗舉行

記者張宏／洛杉磯報導
僑領周德昭的葬禮，將於10日在玫瑰崗Skyrose Chapel & Mausoleum禮堂舉行。（林旭提供）
僑領周德昭的葬禮，將於10日在玫瑰崗Skyrose Chapel & Mausoleum禮堂舉行。（林旭提供）

僑領周德昭的葬禮將於10日在玫瑰崗Skyrose Chapel & Mausoleum禮堂舉行，預計將有數百人參加。葬禮全程時長三個小時，現場會播放記錄他一生高光時刻的12分鐘短片。

周德昭作為美國南加州促統論壇總召集人、南加華人社團聯合會原共同主席團主席，在社團服務多年，為人仗義，朋友眾多。作為治喪委員會一員的僑領林旭表示，他們選擇玫瑰崗最大的禮堂，空間可容納200人，除周德昭的家屬，相信會有民選官員、社團代表等人出席，但目前還不太清楚會有多少人到場。一般葬禮的時長是一個小時，這次他們包下三個時段，全程三個小時。

葬禮現場設有背景牆，背景牆由花海組成。除此之外，還有30個左右的花圈；因為花圈是一次性使用，不希望過於浪費，有控制花圈數量。

林旭表示，周德昭去世消息傳出，治喪委員會收到各界捐款2萬多元，其中三分之一交給家屬，剩餘的錢全部用於葬禮，包括場地、花圈還有墓地。墓地選擇特別找風水大師幫忙算過，為老周選擇一個風水好的福地。

林旭說，周德昭在社區僑團多年，為人仗義熱情，2021年周德昭曾委託他幫忙這邊一個沒有親友的四川老鄉辦葬禮，葬禮上周德昭的女兒稱讚規格很高，這次老周葬禮絕對要超出這個規格。現場還會有六輛摩托車開道，讓葬禮辦得莊重得體。

葬禮時間是1月10日(星期三)上午9時在玫瑰崗Skyrose Chapel & Mausoleum禮堂，地址3890 Workman Mill Rd. Whittier,CA 90601。如有其珍貴照片或視頻，可發至電子郵箱[email protected]

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