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長者搭車跌倒亡 司機未攙判賠1750萬

洛杉磯訊
監控顯示，阿維萊斯在從車中下來時並未得到適當的攙扶。（取自abc7電視台）
監控顯示，阿維萊斯在從車中下來時並未得到適當的攙扶。（取自abc7電視台）

洛杉磯縣長提市（Long Beach）發生一起悲劇，病患阿維萊斯（Guillermo Aviles Sr.）在2020年3月完成透析治療（洗腎）並由Access Services司機送回家途中不慎摔倒，導致頭部重創、脖子折斷及四肢癱瘓，三個月後不幸離世。他的家人在治喪的同時，也與Access Services展開了法律訴訟。

根據律師拉賈維德（Raphael Javid）提供的監控顯示，該場事故發生在吉列爾莫完成透析治療後，由Access Services的司機送回家。錄像顯示，阿維萊斯在從車中下來時並未得到適當的攙扶，這導致他在透析後摔倒，造成頭部重創、脖子折斷及四肢癱瘓，最終在經過三個月的醫療治療後不幸去世。

其跌倒被認為是由司機的疏忽所導致。陪審團最終裁定，Access Services需向阿維萊斯家庭支付1750萬元賠償。雖然Access Services尚未對此案件發表評論，但此判決對阿維萊斯家庭來說提供了一些慰藉。

吉列爾莫與妻子年輕時一同從菲律賓移民至美國，一直勤勞工作以期望為孩子們創造更好的未來。他們的長子尤利西斯（Ulyses）在自己的生日時感謝上帝，並懷念與父母共度的時光。他表示，經過這一切，家庭終於可以翻過這段艱難的篇章。阿維萊斯一家在哀悼逝去的親人同時，也提醒大眾珍惜與家人共度的每一刻。

洛杉磯 勞工 移民

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