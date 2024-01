橙縣聖塔安那新規 房東須年繳100元

橙縣聖塔安那市實施租金平穩方案,要求房東上網登記租客個人資料及繳交每間100元的規費,房東通知房客要分擔50元規費。(取自NBC4電視台畫面)

橙縣聖塔安那市(Santa Ana)為了平抑租金 ,2023年8月開始實施「租金平穩與正當驅離規章」(Rent Stabilization and Just Cause Eviction Ordinance),房東 在去年12月31日前除了必須上網登記租客 個人資料,還得繳交每間100元的規費,由此引發兩層擔憂。

第一個是隱私。橙縣公寓協會(Apartment Association of Orange County)表示,市府要求登入的個資包括:租客的聯絡方式、電郵信箱、電話號碼,還有在家中講什麼語言,「這個太侵犯隱私,而且根本不歸市府管」。

但市府的回應是,「租客登記」(Rental Registry)讓市府可以蒐集穩定租金的關鍵資料,追蹤房租增幅、防止違法行為……,但公寓協會認為,市府只是把自己該做的轉嫁到房東身上,這些資料市府本來就有。

第二個隱憂就是租金。儘管市府宣稱房東不能將規費轉嫁給租客,但事實上很多房東已開始這樣做,連橙縣公寓協會都認為,市府要收規費,房東與房客就應分攤。已經實施的洛杉磯縣每年收90元。

部分租戶收到的通知是2024年後才收,但是對於生活費已經很緊的人來說,再加一筆錢也是負擔。租戶Christian Martinez告訴NBC4,他的房東不願意修理他的廚房設備,櫥櫃都已經爛了,現在還要他再分攤規費真的不符情理

另一位租戶則Ricardo Naranjo說,他們的工資都拿來付房租了,更何況還要養孩子及食衣住行,穩定房租政策反倒增加他們的房租。