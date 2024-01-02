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橙縣聖塔安那新規 房東須年繳100元

編譯胡立宗／綜合報導
橙縣聖塔安那市實施租金平穩方案，要求房東上網登記租客個人資料及繳交每間100元的規費，房東通知房客要分擔50元規費。（取自NBC4電視台畫面）
橙縣聖塔安那市實施租金平穩方案，要求房東上網登記租客個人資料及繳交每間100元的規費，房東通知房客要分擔50元規費。（取自NBC4電視台畫面）

橙縣聖塔安那市（Santa Ana）為了平抑租金，2023年8月開始實施「租金平穩與正當驅離規章」（Rent Stabilization and Just Cause Eviction Ordinance），房東在去年12月31日前除了必須上網登記租客個人資料，還得繳交每間100元的規費，由此引發兩層擔憂。

第一個是隱私。橙縣公寓協會（Apartment Association of Orange County）表示，市府要求登入的個資包括：租客的聯絡方式、電郵信箱、電話號碼，還有在家中講什麼語言，「這個太侵犯隱私，而且根本不歸市府管」。

但市府的回應是，「租客登記」（Rental Registry）讓市府可以蒐集穩定租金的關鍵資料，追蹤房租增幅、防止違法行為……，但公寓協會認為，市府只是把自己該做的轉嫁到房東身上，這些資料市府本來就有。

第二個隱憂就是租金。儘管市府宣稱房東不能將規費轉嫁給租客，但事實上很多房東已開始這樣做，連橙縣公寓協會都認為，市府要收規費，房東與房客就應分攤。已經實施的洛杉磯縣每年收90元。

部分租戶收到的通知是2024年後才收，但是對於生活費已經很緊的人來說，再加一筆錢也是負擔。租戶Christian Martinez告訴NBC4，他的房東不願意修理他的廚房設備，櫥櫃都已經爛了，現在還要他再分攤規費真的不符情理

另一位租戶則Ricardo Naranjo說，他們的工資都拿來付房租了，更何況還要養孩子及食衣住行，穩定房租政策反倒增加他們的房租。

房東 租金 租客

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