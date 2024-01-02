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世報年節展 花哥舞龍隊 打造新春氣氛

記者啟鉻／洛杉磯報導
「花哥」許希聖創建的「花哥舞龍隊」表演飛躍金龍技巧。（受訪者提供）
「花哥」許希聖創建的「花哥舞龍隊」表演飛躍金龍技巧。（受訪者提供）

南加有一位多才多藝的「花哥」許希聖，不僅是社區知名園藝達人，他多年創辦的「花哥舞龍隊」，也經常受邀在主流及華人社區主要活動中表演。世界日報2024迎春年節展適逢龍年，花哥舞龍隊再次出場，為年節展打造新春歡樂氣氛。

許希聖說，此次在世界日報2024迎新春年節展上，將出場大、小兩支舞龍隊，參與者至少24人。世界日報歷次年節展舞龍表演，許希聖都在表演隊伍中擔任前導龍珠，其他龍頭、龍尾、龍腳也由愛好舞龍的義工擔任。參與者各年齡層次都有，大家齊心協力，將傳統中華舞龍表演得更精彩。

許希聖表示，花哥舞龍隊已經多次參加過世界日報年節展活動，在四季廣場、東方明珠廣場等多個地方表演。自舞龍隊在社區開始表演後，已經表演超過200場，參與舞龍成員來自台灣和中國、香港的移民，以及美國當地居民。現在算起來，參加舞龍的義工已有數百人次，而且喜歡舞龍的女生多於男生。許希聖說，花哥舞龍隊不僅參加華人社區活動，還向主流學區介紹傳統華人舞龍，現場演示鼓勵學生們參與，並宣講舞龍歷史。他認為，這是在傳播中華傳統文化，讓美國各族裔年輕人了解華人文化傳統。

許希聖說，花哥舞龍隊剛剛結束在2023年的好萊塢聖誕大遊行，而且春節期間舞龍隊表演日程排得很滿，幾乎每天都會出現在社區節慶活動中。花哥舞龍隊希望大家歡歡樂樂迎新春。節慶活動的舞龍表演，是主要傳統活動之一，過年當然少不了。

花哥舞龍隊的舞龍成員來自台灣和中國、香港的移民，以及美國當地居民，已在華人及主流...
花哥舞龍隊的舞龍成員來自台灣和中國、香港的移民，以及美國當地居民，已在華人及主流社區活動表演超過200場。（受訪者提供）

華人 世界日報 南加

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