華女在好市多遺忘羊排 失而復得

好市多有專門的工作人員負責處理失物招領。（記者楊青/攝影）

一位華人 節日期間前往好市多 （Costco）採購，將貨品裝車時，卻因匆忙而將全家最喜歡的羊排遺忘在購物車內。萬萬沒想到幾個小時後回到店家，居然失而復得。該華女 表示，良好社會風氣，讓她在節日季感受濃濃的人情溫馨。

家住格蘭杜拉（Glendora）的張女士，上月27日下午前往好市多採購，為幾天後的新年慶祝晚餐做準備。將近一個小時的採買，讓張女士滿載而歸；沒想到回到家做晚餐時，卻找不到剛買的羊排。找出採購收據，長長單子上確實有羊排一項，也確實付款出門。仔細回憶，張女士研判可能是將貨品裝車時，光顧著購物車內的物品，忘記單獨放在購物車架子上的羊排。

這時張女士已經離開好市多約兩個多小時。當時在好市多購物的人很多，一同在停車場將貨品裝車的人也不少。張女士研判，羊排可能無法找回。不過，此前已告訴家人當晚的主菜是烤羊排，張女士決定回好市多重買，也嘗試有沒有失而復得的可能。

到好市多後，一名工人正在停車場四處搜集購物車，購物車的存車處已被整理乾净。拉車工人聽張女士的敘述，幫忙找到購物車小組長，小組長熱情帶張女士穿過購物人群，來到商場的失物登記處。「羊排對嗎？今天下午購買的，對嗎？」小組長拿出長長的失物登記本，上面果然有張女士提到的羊排。小組長拿起對講機與其他工作人員溝通後，請張女士前往商場中央的一個電腦處。

不到半分鐘，來了一位中年女子，自稱是經理，說已經知道情況。女經理解釋，為確保安全，客人已購買出門的食物，不能送回到店內、也不能重新銷售，因此請張女士去鮮肉櫃檯拿一塊新的羊排，價格差不多就行。張女士前往挑選羊排後回到原位，如實告訴女經理，貨櫃內最接近她上次購買價格的羊排，有40分的差價，「多了還是少了？」張女士如實回答，多了，我可以補付差價。沒想到女經理回答，「多了沒有關係，少的話我們補給你差價」。