我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

洛城新語／新科技的「華而不實」陷阱

洛城新語

蘋果手機被消費者經常吐槽的一點，就是其系統的頻繁更新。手機新系統升級後，大多時候人們的體驗是操作界面更加炫酷、複雜了，很少時候能讓人在使用體驗上有質的提升。

現代科技五花八門，就像頻繁更新的蘋果手機系統，只占據了更多手機儲存空間，給生活帶來的便利並不多。民眾在購買和使用時應當三思，這些產品和服務到底讓我們的生活更便利還是更複雜？

頻繁更新的蘋果手機系統有個問題是，容易導致較舊款的手機效率變差，新系統雖然變得更好看，但實質作用不大。例如新系統可以根據喜好調整待機界面、製作聯繫人照片、用貼圖製作照片等。這些功能雖說可以有，但若要用儲存空間為代價，則大可不必。

再例如蘋果手機系統很早之前推出的設置個性化模式功能，可以設定晚上幾點後為「夜間模式」，再設定「夜間模式」中，誰可以打得通你的電話，可以接收怎樣的信息等。這樣費心地去設置，倒不如直接睡前調成飛行模式來得容易。

蘋果手表看起來高端大器，但並非適合所有人。對於習慣手機不離身的人，一般查看信息、郵件，接電話，只需要拿起手機來看即可，這時手上佩戴的蘋果手表就失去了查看信息的意義。有時手機和手表收到重複提示音，真是不勝其擾。

除了查看信息，一般手機上可以操作的功能，如果隨身帶著手機，大多數人都不會用手表操作。那麼蘋果手表的意義可能主要集中在其運動監測、血氧檢測等健康功能上。不過亞馬遜網站上幾十元就可以購買一支專業的健康監測手環，雖然界面和監測類型不如蘋果手表，但絕對性價比高。

這幾年不只蘋果產品的更新換代變得平淡無奇，很多電子產品增添的功能只會使產品變得更複雜，卻不一定實用。例如家裡洗衣機可以連接手機的功能，電冰箱上聯網的巨大電子屏幕。試問這些功能一年中能用到幾次？人們習慣將衣服放進洗衣機後，直接按下洗衣鍵清洗，通常不會再用手機控制。至於冰箱上連網功能對冰箱製冷和保鮮功能沒有任何提升，只是看起來更「高大上」。因此，在購買家電時，倒不如挑選只有基本功能，但質量好的款式。

新科技走進生活，並不能立刻發揮作用，需要人類的學習過程，這是學習成本。但若這項科技、功能並不會帶來很大的便利，人們學習使用它就不值得。當今的電子產品為了吸引消費者，經常推出看似高級的功能，但仔細了解後才發現，這些功能只會讓生活變得複雜及困擾，有它沒它影響不大。引用一句網路用語：這些功能「可以有，但沒必要。」

檢測 亞馬遜

上一則

華女在好市多遺忘羊排 失而復得

下一則

法廊快報／陪審員不到庭 小心挨罰1500元或拘役

延伸閱讀

美股最錢線/生成式AI之路 蘋果落後同業

美股最錢線/生成式AI之路 蘋果落後同業
蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術

蘋果Vision Pro第二代顯示器 傳使用RGB OLEDoS技術
禁令暫停 蘋果智慧手表可銷售

禁令暫停 蘋果智慧手表可銷售
蘋果最新款智慧表又能賣了 法院下令銷售禁令暫緩實施

蘋果最新款智慧表又能賣了 法院下令銷售禁令暫緩實施
拜登政府未否決Apple Watch禁售令 蘋果提起上訴

拜登政府未否決Apple Watch禁售令 蘋果提起上訴
艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊