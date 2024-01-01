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獅子會飢餓計畫 為弱勢群體送暖迎新年

記者張宏/洛杉磯報導
由洛杉磯61個當地獅子會組成的獅子會MD4-L2區日前發起一項名為「飢餓計畫」的全區慈善活動，圖為捐贈物資。（記者張宏／攝影）
由洛杉磯61個當地獅子會組成的獅子會MD4-L2區日前發起一項名為「飢餓計畫」的全區慈善活動，圖為捐贈物資。（記者張宏／攝影）

由洛杉磯61個當地獅子會組成的獅子會MD4-L2區，日前發起名為「飢餓計畫」的全區慈善活動，在2023年年底為600個弱勢群體和家庭送去節日祝福和食物，讓他們度過快樂新年。

（影音來源：記者張宏）

活動主辦方在羅斯密（Rosemead）現場擺滿裝有各種食物的禮袋，汽車一輛輛駛入，義工根據登記人數，將禮物遞送到車窗。現場車輛絡繹不絕，接受捐贈的單位包括為教會和救世軍（The Salvation Army）提供幫助的Rosie Mendoza Los Angeles Host Lions Club、 代表數千名學童的Garvey學區及幫助弱勢家庭的Del Haven中心。

2023年至2024年4L2區總監Scarlett Ku表示，國際獅子會（LCI）是一個專注社區服務的組織，由Melvin Jones於1917年在芝加哥成立。 它在全球200多個國家擁有超過140萬會員。 LCI八項全球事業分別是視力、青少年、救災、人道、糖尿病、兒童癌症、環境和飢餓，華人社區經常看到獅子會活動是視力義診，其實他們也關注那些需要食物的低收入家庭，這次募集到食物能幫助600個家庭。當天現場也與希望之城合作，進行捐血活動。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州參議員Bob Archuleta和眾議員方樹強（Mike Fong）都到場鼓勵，趙美心表示，這個活動非常有意義，辭舊迎新之際，為弱勢家庭送溫暖，她必須要來支持。趙美心感謝獅子會一直以來為社區做出的貢獻。值得一提的是，國際獅子會主席Patti Hill和丈夫Lion Holms也專程趕來，Patti向三名民選官員贈送專屬獅子會的禮物，希望他們放在其辦公室，能感受獅子會的精神。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右二）為4L2區總監Scarlett Ku（...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右二）為4L2區總監Scarlett Ku（左二）等代表頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
獅子會MD4-L2區在2023年年底為600個弱勢群體和家庭送去節日祝福和食物。...
獅子會MD4-L2區在2023年年底為600個弱勢群體和家庭送去節日祝福和食物。（記者張宏／攝影）
國際獅子會主席Patti Hill（右二）為加州眾議員方樹強（右一）送去禮物。（...
國際獅子會主席Patti Hill（右二）為加州眾議員方樹強（右一）送去禮物。（記者張宏／攝影）

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