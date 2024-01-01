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聽竹口琴社招募新成員 課程精心設計

洛杉磯訊
團員們在音樂會上身穿一致的紫色polo衫，齊心協力演繹精彩的口琴表演。（聽竹口琴社提供）
團員們在音樂會上身穿一致的紫色polo衫，齊心協力演繹精彩的口琴表演。（聽竹口琴社提供）

洛杉磯（Los Angeles）頗負盛名的「聽竹口琴社」正積極招募新成員，旨在推廣口琴音樂藝術。社團安排了固定的教學時間，每月的第一和第三個星期六下午2至4點會在羅斯密公園（Rosemead Park）開設課程，而每月第二和第四個星期六下午，課程則轉至羅蘭崗（Rowland Heights）的Gloria Heer公園。這兩個場所都會依照學員的不同水平開設入門初學班和中級班。

口琴班所有教學課程都是經過精心設計的，除了實體上課有老師親自指導外，還有免費網路錄影課程可以隨時參考學習。另外還有口琴學習簡譜，包括百多首大家耳熟能詳、中外簡易名曲，供大家學習吹奏。每首曲子都配有卡拉OK的背景音樂伴奏。即使沒有基礎的學員，也能在專業的指導下，從最基本的技巧開始學習。只要學員能持之以恆地練習，六個月內就有機會從入門班晉升至中級班，提升自己的口琴演奏技藝。

有興趣加入「聽竹口琴社」的朋友們，無論有無吹奏經驗都歡迎參加，有意報名者可於上午10點至晚上7點期間聯繫Carol，電話：626-290-6501。

洛杉磯

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