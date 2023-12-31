廣府人聯誼會換屆 盼推動中美和睦
南加州廣府人聯誼會12月28日在蒙市舉辦2024-2026年度新團隊就職典禮，聯邦眾議員趙美心、來自加州和洛市的民選官員、僑團領袖等，約四百多人與會。新會長梅寧表示，任內將致力推動會務發展，進一步擴大聯誼會規模。
南加州廣府人聯誼會就職典禮，按照廣府人傳統習俗，除舞獅助興，還安排切燒豬儀式。趙美心為醒獅點睛後，鑼鼓聲響，劉師傅醒獅團上演「祥獅獻瑞」，為會場帶來瑞氣。中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦宣讀中領館賀詞，並感謝廣府人聯誼會為南加僑界作出的貢獻。
新會長梅寧首先匯報過去九年該會歷程，尤其是上月成功組團參加在廣東省肇慶市舉辦的「第四屆世界廣府人懇親大會」，在大會期間，聯繫全球各地廣府人分會。梅寧表示，和衷共濟是廣府人的優良品德，和氣生財是廣府文化千百年來的共識，中美和睦共處互通有無，世界才能繁榮發展。
會場娛樂節目豐富多姿彩，幸運大抽獎的獎品豐富，除現金紅包，更有花旗參、電話卡及飲水機等，整個會場充滿歡樂祥和氣氛。活動還向前會長陳燦培致贈「十全老僑」賀狀，表揚陳燦培成為獲中美兩國十個城市頒發「榮譽市民」證書的僑領。
聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙市議員饒影凡、聖蓋博市副市長吳程遠，市議員丁言瑜，亞凱迪亞市議員王愛琳等民選官員向廣府人聯誼會卸任及新任職員頒發表揚狀。
上一則
移民故事／從學開飛機到創辦航校 趙丹峰：助孩子體驗樂趣
下一則
FB留言