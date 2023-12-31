廣府人聯誼會換屆 盼推動中美和睦

南加州廣府人聯誼會舉辦新團隊就職典禮，按廣府人習俗進行切燒豬儀式。（記者子為/攝影）

南加州 廣府人聯誼會12月28日在蒙市舉辦2024-2026年度新團隊就職典禮，聯邦眾議員 趙美心、來自加州和洛市的民選官員、僑團領袖等，約四百多人與會。新會長梅寧表示，任內將致力推動會務發展，進一步擴大聯誼會規模。

南加 州廣府人聯誼會就職典禮，按照廣府人傳統習俗，除舞獅助興，還安排切燒豬儀式。趙美心為醒獅點睛後，鑼鼓聲響，劉師傅醒獅團上演「祥獅獻瑞」，為會場帶來瑞氣。中國駐洛杉磯總領事館僑務領事王琦宣讀中領館賀詞，並感謝廣府人聯誼會為南加僑界作出的貢獻。

新會長梅寧首先匯報過去九年該會歷程，尤其是上月成功組團參加在廣東省肇慶市舉辦的「第四屆世界廣府人懇親大會」，在大會期間，聯繫全球各地廣府人分會。梅寧表示，和衷共濟是廣府人的優良品德，和氣生財是廣府文化千百年來的共識，中美和睦共處互通有無，世界才能繁榮發展。

會場娛樂節目豐富多姿彩，幸運大抽獎的獎品豐富，除現金紅包，更有花旗參、電話卡及飲水機等，整個會場充滿歡樂祥和氣氛。活動還向前會長陳燦培致贈「十全老僑」賀狀，表揚陳燦培成為獲中美兩國十個城市頒發「榮譽市民」證書的僑領。