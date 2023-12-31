世報年節展 年輕樂團獻唱 將炒熱氣氛

「Project: Blowsparks」樂隊日前參與巴沙迪那市（Pasadena）第20屆ArroyoFest's 「無車日」活動，並提供表演。（吳慧如提供）

隨著農曆新年腳步臨近，蒙市（Monterey Park）即將迎來年度盛事「2024世界日報 蒙市迎春年節展」。這場盛大的街頭廟會，將於1月27日至28日舉行，以歡慶甲辰龍年來臨。年輕且充滿活力的「Project: Blowsparks」樂隊，將作為此次慶典的表演團體之一，帶來精彩音樂表演。

「Project: Blowsparks」由四位青少年組成，包括11歲女主唱洪佳珍（Olivia Hong）、12歲女鼓手洪佳佳（Katie Hong）、14歲男吉他手Kovas Radvenis和15歲鍵盤手劉以正（Ethan Liu）。這支樂隊最初在同一所小學相識，共同的音樂夢想促使他們攜手前行。在吳慧如（Helen Wu）等家長的支持下，孩子們逐漸從嘗試中成長，如今已在多個大型活動中嶄露頭角。

他們期待在新年活動中展現自己的成長，為準備此次表演，他們正努力練習華語歌曲，希望能挑戰更多華人 民眾耳熟能詳的經典曲目。

除年節展表演，這支樂隊還在過去活動中大放異彩，如亞市的626夜市、FoodieLand夜市及Relay For Life，及世界日報「嗨中秋」等。樂隊每週都會在亞凱迪亞 市（Arcadia）的Neighborhood Music School接受專業指導，暑期更會加緊練習。他們堅持不懈的努力與熱愛音樂精神，讓他們在舞台上呈現出高水準表演。

隨著新年的臨近，「Project: Blowsparks」樂隊已做好準備，期待在蒙市年節展上，為當地居民及遊客帶來滿滿的歡樂和動感音樂。樂團成員也誠摯邀請民眾參加這場盛會，共同感受新年喜慶氣氛。