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上百聖誕老人 騎摩托車送玩具

洛杉磯訊
梁國輝扮聖誕老人騎摩托送玩具給有需要的孩童。（梁國輝提供）
梁國輝扮聖誕老人騎摩托送玩具給有需要的孩童。（梁國輝提供）

每一年的平安夜，洛杉磯有一項聖誕老人騎摩托送禮物的愛心活動，今年在杭亭頓海灘（Huntington Beach）舉行，羅省中華會館前福僑會會長梁國輝早早就將玩具和聖誕老人的行頭置辦好，一清早騎車出發，向有需要的孩子們獻上一份愛心。

梁國輝說，他已經連續幾年參加該項活動，報名費20元，攜帶一個或多個未包裝的玩具、禮品卡或禮品支票。同時，本人要穿著聖誕老人服裝或是有節慶特色的服裝，每年大約有四、五百人參加。

他說：「我們都是喜歡摩托車的人，大家一起為有需要的孩子們準備一份聖誕禮物，幾百人數十哩騎行，浩浩蕩蕩，感覺真好，聖誕節也變得更有意義了。他希望有更多的社團、企業和個人，關注社區中需要幫助的家庭和孩子們。

主辦單位會提供簡單的早餐，然後就是聖誕老人們一起為橙伍德兒童之家（Orangewood Children's Homes）的孩子們帶來微笑。這個活動已經進行至第23屆，主辦單位和騎士們都希望，將這個活動開展成為創造金氏世界紀錄的聖誕老人摩托車騎士聚會。

梁國輝說，數百聖誕老人騎摩托車陣容浩大，蔚為奇觀，各種品牌的摩托車爭鋒，組成一年一度的摩托車大遊行，沿途有許多人觀看，有的騎士還會為街道兩旁的孩子們準備包裝好的糖果，整個活動非常溫馨。

每年洛杉磯有數百名聖誕老人騎摩托車送玩具，幫助社區有需要的家庭和孩子。（梁國輝提...
每年洛杉磯有數百名聖誕老人騎摩托車送玩具，幫助社區有需要的家庭和孩子。（梁國輝提供）
人們將帶來的禮物放到卡車上，之後由聖誕老人送往橙伍德兒童之家。（梁國輝提供）
人們將帶來的禮物放到卡車上，之後由聖誕老人送往橙伍德兒童之家。（梁國輝提供）

聖誕節 支票 洛杉磯

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