我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

移民故事／從學開飛機到創辦航校 趙丹峰：助孩子體驗樂趣

記者楊青／綜合報導
和小航空迷們在一起。（趙丹峰提供）
和小航空迷們在一起。（趙丹峰提供）

趙丹峰說，他對好萊塢電影《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）一直記憶猶新。兩位癌症病人，勇敢面對死亡，生命不留遺憾。他認為，像自己這樣64歲開始學開飛機，可能少之又少，但現在早早學駕駛飛機的年輕人不在少數。

這也是他和太太決定創辦航空學校的原因。他們的Joy Sky飛行學校，目前已在奇諾岡開始試運營，五歲的孩子也開始體驗試飛的冒險樂趣。

趙丹峰表示，他創辦航校的另一個原因，是這些年在學習飛行的過程中體會了學飛的酸甜苦辣，包括學習過程中可能遇上的很多「坑」，一些學員可能被人「坑」到瀕臨傾家蕩產，比如本來幾萬元就能通過學習和考試獲得執照，但一些人可能花費10多萬，甚至20萬都依然通不過教練關。教練一句「你還不夠好」，就得繼續學，教練不簽字，不僅意味著無法獲得考試資格，也意味著更長的學習時間和更多學費。

趙丹峰表示，與他一起學習飛行的同學中，就有四年都沒有得到教練簽字的；這名同學花了比其他人多好幾倍的學費，卻沒有收穫想要的結果。

「我為自己高興的是，在這麼大的年紀，不但學有所成，而且還拿到了各種執照」，趙丹峰表示，大峽谷觀光飛機要求飛官有至少500小時的飛行經驗，他已超過600小時，在退休的年齡還能通過愛好找到理想的工作，非常開心。

華人飛人趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）
華人飛人趙丹峰64歲開始學開飛機，三年連跳三級，獲得商業飛行執照。（趙丹峰提供）

觀光 癌症 退休

上一則

跨年夜別撲空 洛杉磯主要商店營業時間一次看

下一則

廣府人聯誼會換屆 盼推動中美和睦

延伸閱讀

波音737MAX 在中國全數復飛

波音737MAX 在中國全數復飛
方向舵螺栓可能鬆動 波音通知客戶嚴檢737Max

方向舵螺栓可能鬆動 波音通知客戶嚴檢737Max
737Max民航機爆方向舵螺栓可能鬆動 波音全球排查

737Max民航機爆方向舵螺栓可能鬆動 波音全球排查
芝中途機場航班延誤 全美第4高 逾27％班機都晚點

芝中途機場航班延誤 全美第4高 逾27％班機都晚點
走出空難停飛陰霾 波音737MAX全數在中國復飛

走出空難停飛陰霾 波音737MAX全數在中國復飛
機師降落時出差錯 俄客機落在冰凍河流的正中央

機師降落時出差錯 俄客機落在冰凍河流的正中央

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料