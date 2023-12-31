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玫瑰花車遊行 馬術表演炫技吸睛

記者丁曙／綜合報導
牛仔馬術隊舉著星條旗整齊劃一神采飛揚。（檔案照，記者丁曙／攝影）
牛仔馬術隊舉著星條旗整齊劃一神采飛揚。（檔案照，記者丁曙／攝影）

巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Tournament of Roses）宣布，14支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第135屆本田（Honda）玫瑰花車遊行，為花車和樂儀隊的陣容錦上添花。

入選的馬術隊，有騎兵第一師騎兵分隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）、國王縣警局騎警隊（Kings County Sheriff’s Posse）、長堤騎警（Long Beach Mounted Police）等，也有加州女牛仔競技訓練隊（California Cowgirls Rodeo Drill Team）、銀刺馬術俱樂部（Silver Spurs Riding Club）、Norco女牛仔競技訓練隊（Cowgirls Rodeo Drill Team）等。

四馬拖拉的貴賓馬車也大受觀眾喝采。（檔案照，記者丁曙／攝影）
四馬拖拉的貴賓馬車也大受觀眾喝采。（檔案照，記者丁曙／攝影）
騎兵第一師騎兵分隊在馬術中心表演。（檔案照，記者丁曙／攝影）
騎兵第一師騎兵分隊在馬術中心表演。（檔案照，記者丁曙／攝影）

每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下了深刻印象。來自軍警方面的騎手們，身著軍服、警服，威嚴的馬陣和有序的馬步，令觀眾鼓掌。 來自民間騎手們，身著色彩鮮豔的牛仔服，手持繩索和長鞭，盡現各種特殊技能，彰顯娛樂和傳奇。

印地安人騎術隊穿著部落傳統服裝色彩繽紛。（檔案照，記者丁曙／攝影）
印地安人騎術隊穿著部落傳統服裝色彩繽紛。（檔案照，記者丁曙／攝影）

除馬術表演，各種體型和特色的名馬極有觀賞性，其中有捲毛馬、馬鞍馬、吉普賽馬、安達盧西亞馬、迷你馬、戰馬等，外型從高大雄壯到小巧玲瓏，毛色從白如雪到黑如炭，應有盡有。騎手們，表演各種特殊技能，馬隊所到之處，陣陣驚喜與喝采聲響起。

此次入選的14支馬術隊，除了2024年1月1日（星期一）巡遊15.51英里的玫瑰遊行路線外，還參加了29日在洛杉磯馬術中心的馬術節（Equestfest），表演了最好的技巧、訓練、舞蹈和繩索技巧，觀眾們還可以穿過馬廄，與騎手和馬匹面對面打招呼。

加州 本田 長堤

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