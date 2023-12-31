玫瑰花車遊行 馬術表演炫技吸睛
巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會（Pasadena Tournament of Roses）宣布，14支技藝出眾的馬術隊（Equestrian units）將參加第135屆本田（Honda）玫瑰花車遊行，為花車和樂儀隊的陣容錦上添花。
入選的馬術隊，有騎兵第一師騎兵分隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）、國王縣警局騎警隊（Kings County Sheriff’s Posse）、長堤騎警（Long Beach Mounted Police）等，也有加州女牛仔競技訓練隊（California Cowgirls Rodeo Drill Team）、銀刺馬術俱樂部（Silver Spurs Riding Club）、Norco女牛仔競技訓練隊（Cowgirls Rodeo Drill Team）等。
每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下了深刻印象。來自軍警方面的騎手們，身著軍服、警服，威嚴的馬陣和有序的馬步，令觀眾鼓掌。 來自民間騎手們，身著色彩鮮豔的牛仔服，手持繩索和長鞭，盡現各種特殊技能，彰顯娛樂和傳奇。
除馬術表演，各種體型和特色的名馬極有觀賞性，其中有捲毛馬、馬鞍馬、吉普賽馬、安達盧西亞馬、迷你馬、戰馬等，外型從高大雄壯到小巧玲瓏，毛色從白如雪到黑如炭，應有盡有。騎手們，表演各種特殊技能，馬隊所到之處，陣陣驚喜與喝采聲響起。
此次入選的14支馬術隊，除了2024年1月1日（星期一）巡遊15.51英里的玫瑰遊行路線外，還參加了29日在洛杉磯馬術中心的馬術節（Equestfest），表演了最好的技巧、訓練、舞蹈和繩索技巧，觀眾們還可以穿過馬廄，與騎手和馬匹面對面打招呼。
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