第三方支付平台交易 單筆或年度累計超過5000元需申報
會計師劉心潔（Wendy Liu）指出，自2024年1月1日起，通過Vemo、PayPal等第三方支付平台進行的副業及商業服務交易，若單筆或年度累計超過5000美元，需要進行稅務申報，提醒個人和小企業主務必關注。
隨著2024年報稅季臨近，美國國稅局（IRS）發布了關於預估稅和第三方支付平台稅務變化的重要更新。在鑽石吧（Diamond Bar）執業的劉心潔深入解析這些更新的細節，及其對個人及小企業主的影響。
劉心潔指出，國稅局將在新的稅務年度特別關注季度預估稅，這主要影響使用1099表格報稅的個體戶和自由職業者，特別是在2023年有資本利得收入的納稅人。她提醒，2022年因未繳納預估稅而累計的罰款已達18億美元，這一驚人數字顯示了許多納稅人對此問題的忽視。
劉心潔強調，2023年第四季度的預繳稅截止日期為2024年1月16日，建議納稅人應確保每個季度準時繳納足夠的稅款，以避免面臨罰款。
此外，自2024年1月1日起，通過第三方支付平台進行的副業及商業服務交易，若單筆或年度累計超過5000美元，需要進行稅務申報。這一規定大幅提高了之前的600元門檻。劉心潔提醒，所有第三方支付平台的收入都可能需要報稅，並建議納稅人在國稅局官網上建立個人帳戶，並及時更新個人郵寄地址及銀行帳號資訊，以免漏收W2或1099等相關稅單。
在節稅策略方面，劉心潔分享了若干建議。其中包括「延遲收入」，即使用「現金基礎」的納稅人，可以將部分收入推遲到下一個稅務年度，適用於個體戶和自由職業者。她還提到了「股票虧損」抵扣技巧，即賣掉長期虧損的股票，可以抵消部分收入，從而降低應繳稅額。
劉心潔也強調了向國稅局認可的慈善機構捐款的重要性。她建議，捐贈物品後向相關機構索取收據，可以作為稅務抵扣項目。
最後，劉心潔指出，有時透過合適的支出，也可以實現稅務節省。例如，建立健康儲蓄帳戶（HSA）進行醫療費用儲蓄，或利用國稅局提供的購買電動車和太陽能裝置的稅務優惠。她還提醒納稅人善用每年的贈與免稅額度進行家庭資產分配，並評估年末的會計壞賬及處理不良存貨損失，以進一步節省稅款。
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