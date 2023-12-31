第三方支付平台交易 單筆或年度累計超過5000元需申報

劉心潔強調了國稅局對季度預估稅和第三方支付平台交易申報規定的更新，並分享節稅策略。（劉心潔提供）

會計師劉心潔（Wendy Liu）指出，自2024年1月1日起，通過Vemo、PayPal等第三方支付平台進行的副業及商業服務交易，若單筆或年度累計超過5000美元，需要進行稅務申報，提醒個人和小企業主務必關注。

隨著2024年報稅 季臨近，美國國稅局 （IRS）發布了關於預估稅和第三方支付平台稅務變化的重要更新。在鑽石吧（Diamond Bar）執業的劉心潔深入解析這些更新的細節，及其對個人及小企業主的影響。

劉心潔指出，國稅局將在新的稅務年度特別關注季度預估稅，這主要影響使用1099表格報稅的個體戶和自由職業者，特別是在2023年有資本利得收入的納稅人。她提醒，2022年因未繳納預估稅而累計的罰款已達18億美元，這一驚人數字顯示了許多納稅人對此問題的忽視。

劉心潔強調，2023年第四季度的預繳稅截止日期為2024年1月16日，建議納稅人應確保每個季度準時繳納足夠的稅款，以避免面臨罰款。

此外，自2024年1月1日起，通過第三方支付平台進行的副業及商業服務交易，若單筆或年度累計超過5000美元，需要進行稅務申報。這一規定大幅提高了之前的600元門檻。劉心潔提醒，所有第三方支付平台的收入都可能需要報稅，並建議納稅人在國稅局官網上建立個人帳戶，並及時更新個人郵寄地址及銀行帳號資訊，以免漏收W2或1099等相關稅單。

在節稅策略方面，劉心潔分享了若干建議。其中包括「延遲收入」，即使用「現金基礎」的納稅人，可以將部分收入推遲到下一個稅務年度，適用於個體戶和自由職業者。她還提到了「股票虧損」抵扣技巧，即賣掉長期虧損的股票，可以抵消部分收入，從而降低應繳稅額。

劉心潔也強調了向國稅局認可的慈善機構捐款的重要性。她建議，捐贈物品後向相關機構索取收據，可以作為稅務抵扣項目。

最後，劉心潔指出，有時透過合適的支出，也可以實現稅務節省。例如，建立健康儲蓄 帳戶（HSA）進行醫療費用儲蓄，或利用國稅局提供的購買電動車和太陽能裝置的稅務優惠。她還提醒納稅人善用每年的贈與免稅額度進行家庭資產分配，並評估年末的會計壞賬及處理不良存貨損失，以進一步節省稅款。