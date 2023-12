南加中國國樂團 拐杖糖巷奏聖誕曲

樂團挨家挨戶給洋人居民送上聖誕音樂。(喬欣提供)

位於伍蘭岡(Woodland Hills)的拐杖糖巷(Candy Cane Lane),是洛杉磯 知名聖誕彩燈一條街。日前這裡迎來一群特別的聖誕老人,他們身穿中式唐裝,頭戴聖誕帽,手持中國樂器,演奏動聽聖誕歌曲,此情此景讓主流社區居民大呼新鮮。他們是來自南加 州中國國樂團的團員。

(影音來源:李莉 記者張宏后製)

每年聖誕節,伍蘭岡社區都會吸引成千上萬遊客來欣賞聖誕彩燈。 南加中國國樂團團長喬欣,想為這裡帶來一些新鮮感,於是他召集樂團團員,前往「Candy Cane Lane」義演。喬欣說,當地洋人居民和來自四面八方的遊客,被他們精彩國樂表演迷住。本來走馬觀花的遊客放慢車速打開車窗,有的還爬上車頂拿出手機拍下這一特殊時刻。部分步行的遊客,被中國民樂吸引圍觀上來,跟著樂隊聖誕音樂翩翩起舞。

喬欣表示,更有趣的是,當樂團挨家挨戶為當地洋人居民送聖誕音樂時,當門鈴一響,洋人開門看到拿著各種樂器的聖誕老人非常驚喜,欣賞中式風格聖誕樂曲後,有的洋人家庭興致未盡,還請他們再演奏一首中國節日樂曲。華人樂團獻上他們拿手好戲,包括歡慶民樂「劉老根大舞台開幕曲」,並向現場民眾介紹中國的樂器,如二胡、笛子、中阮等,讓洋人對中國國樂大開眼界。

這次二十多個國樂團團員,由團長喬欣帶領,從洛杉磯地區東部的核桃市(Walnut City)驅車一小時前往洛杉磯縣西部的伍蘭岡,進行三小時義演。希望藉此融入主流社會,弘揚中華文化,促進中美友誼。為準備這次活動,他們連續排練三周。演出曲目包括大家耳熟能詳的聖誕頌歌「Jingle Bells」、「Deck The Halls」、「Joy to The World」等。