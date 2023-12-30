呼吸道疾病快速傳播 洛縣1/4居民感染

新冠肺炎、呼吸道合胞病毒和流感是目前流行的三種呼吸道疾病。(KTLA)

包括新冠肺炎、呼吸道合胞病毒（RSV）和流感 等在內的呼吸道疾病，近日在洛杉磯 縣快速傳播。洛杉磯縣衛生局（Los Angeles County health officials）指出，12月有近四分之一的居民患病。醫護人員則建議，民眾在人多的地方戴口罩 ，勤洗手。

Dignity Health醫院醫師Ali Jamehdor表示，與去年同期相比，患有呼吸道疾病就醫的患者增加33%。「今年我們看到的流感、RSV和新冠病毒的感染病例，比以往任何一年都多。」

Jamehdor表示，90%以上來就診的成年患者，都有感冒症狀。大多數人出現失聲，RSV病毒檢測呈陽性。據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 稱，RSV是一種常見呼吸道病毒，通常會引起輕微的感冒症狀。

至於新冠病毒，Jamehdor表示，感染人數再次上升。她補充，在全國範圍內，新冠仍然是導致住院和死亡的主要原因之一。

目前正在傳播的三種主要病毒性疾病，包括新冠肺炎、RSV和流感，有許多相似症狀，例如咳嗽和發燒，不過這些病毒也有一些不同之處。

根據國家兒童醫院（Children's National Hospital）數據，打噴嚏症狀在RSV中很常見，在新冠有時會發生，而流感則很少見。頭痛和身體疼痛在RSV中很少見，感染新冠有時會發生，而在流感中很常見。另一個需要關注的重點，是「症狀如何出現」，新冠和RSV都是逐漸開始並隨後升級，而流感通常來勢猛烈且快速。

CDC稱，RSV病毒感染後，症狀通常會在一周左右消失。流感症狀持續時間更長，大約一到兩周，而新冠的症狀持續時間，可能比前兩者更長。

對於出現流感症狀的人，Jamehdor建議立即排查是否患有上述三種疾病之一；按照醫師的處方服用藥物，並充分休息和補充水分。

為防止感染呼吸道疾病，醫護人員建議在擁擠的地方戴口罩，經常洗手，並在公共場所與他人保持身體距離。