造訪核桃市「陳皮村」粵港澳商會宣布納為新理事

趙美心（中）為林達堅（左二）、陳皮村「村長」吳國榮（左四）、陳皮村洛杉磯負責人吳家雄（右四）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市前市長林達堅創建的美國粵港澳大灣區企業家總商會，28日探訪位於核桃市的「陳皮村」，並宣布其成為新的理事單位。聯邦眾議員 趙美心、加州 眾議員方樹強等到場祝賀。

林達堅表示，陳皮對廣東人代表著家鄉味，廣東人煲湯做菜都會放陳皮，這幾年中國北方新移民對陳皮食材的功效也日益接受。他之前帶領商會去廣東，還專門去參觀陳皮之鄉「新會陳皮村」，留下深刻印象。沒想到2022年「陳皮村」進駐洛杉磯，讓他們加入商會，能豐富商會的企業家隊伍。

陳皮村「村長」吳國榮表示，他們依託中國當地茶坑及三江自有種植基地，打造千畝陳皮莊園，生產多種陳皮衍生品，讓陳皮這個傳統食材，煥發新生命。包括陳皮茶、陳皮花生及陳皮鮑魚等。未來還會做陳皮美妝品，希望借助商會影響力，讓更多人認識陳皮文化。

「陳皮村」洛杉磯負責人吳家雄表示，陳皮不是一般食品，它屬於初級農產品，能進入屬於農業大州的加州不容易。最初三次進口，每次都要查驗；貨物要在倉庫封存多日，經過多重和多個樣本在不同部門檢查才通過。傳統陳皮製作會產生昆蟲屍體、粉塵和黃曲霉素等問題，他們2013年就開始標準化生產，這樣才能順利通過加州認證。加入商會的目的，是希望聯合當地華人 商家，一起擴展華人品牌在美國的知名度和影響力，他們未來目標是進入好市多、山姆俱樂部等美國主流超市。

聯邦眾議員趙美心的父母來自廣東新會，她對陳皮非常熟悉。趙美心說，沒想到能品嚐到來自家鄉的陳皮美味，這讓她感到親切。陳皮功效很多，除日常料理，還能消食止咳，希望陳皮村的到來，能讓更多美國華人和其他族裔了解這個美味。