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乘客索賠效率評比 華航稱冠

編譯陳盈霖╱綜合報導

乘客權利公司AirHelp日前公布年度「AirHelp評分」（AirHelp Score）。該機構根據航空公司準點率、客戶意見及處理客戶索賠效率，對全球83家航空公司進行評分。來自台灣的中華航空（China Airlines）名列全球十大得分最高航空公司之一，其中在處理索賠方面，與布魯塞爾航空並列第一高分。

NBC 4電視台報導，根據2023年1月1日至9月30日的數據，HirHelp評選得分最高的航空公司為卡達航空（Qatar Airways）8.38分，其次為歐洲之翼（Eurowings）8.27分，第三名為LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）8.11分，阿提哈德航空（Etihad Airways）和全日空（All Nippon Airways）並列第四8.09分，第六名為奧地利航空（Austrian AIrlines）8.07分。

第七名至第十名分別為美國航空（American Airlines）7.97分，第八名中華航空7.92分，緊接著維德羅（Wideroe）7.89分，聯合航空（United Airlines）7.88分。

得分最低前十名航空，分別為突尼西亞航空（Tunisair）4.12分，英國航空（British Airways）5.03分，邊疆航空（Frontier Airlines）和飛馬航空（Pegasus Airlines）並列第三5.18分，捷克航空（Czech Airlines）5.20分。

接著是加拿大航空（Air Canada）5.68分，精神航空（Spirit）5.69分，羅馬尼亞（TAROM）和亞速爾群島航空（Azores Airlines）5.71並列第八，奧斯特拉爾（Air Austral）航空5.77分。

自2015年來，卡達航空在AirHelp Score排名中均名列前茅，僅在2016年跌落第二名，落後於新加坡航空。

在索賠處理方面，除華航和布魯塞爾航空外，聯合航空、北歐航空和波羅的海航空並列第二。處理理賠上最差的航空公司為英國航空、海灣航空等。

準點率最高的航空為歐洲之翼和阿曼航空（Oman Air）。客戶評估得分最高航空為全日空、阿聯酋（Emirates）航空。

在大多數主要航空公司排名名列前茅的新加坡航空（Singapore Airlines），因處理索賠一項得分5.4，總排名跌落第26。另一家備受推崇的阿聯酋航空，也因同樣原因名列第24。

AirHelp執行長鮑利茲（Tomasz Pawliszyn）告訴CNBC，該組織「根據歐洲EC 261和巴西ANAC 400等多項國際航空公司權利法規」監控各公司處理客戶索賠情況。

他說，乘客可提出索賠的案例是，在歐洲航空公司航班上延誤三小時，或航班在出發前不到兩周被航空公司取消。他並指出，行李遺失、航班中斷或其他不便等索賠，對航空公司保持良好聲譽和客戶忠誠度至關重要。

新加坡 飛馬 巴西

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