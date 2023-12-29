別人休假她最忙 國會眾議員趙美心一年工作365天

趙美心說，國會議員是一份一年365天不停歇的工作。（圖：趙美心辦公室提供）

趙美心 2009年當選國會眾議員，如今已經走過14個年頭。趙美心說，這是一份一年365天不停歇的工作。作為國會議員，「民眾希望在活動上見到你。」因此除了一般公務，她還要在別人的休息日參加各種社區活動。

趙美心的主要活動區域有兩個，一是在她代表的28區，稱為「The District」。另一個則是在華盛頓特區的國會。在南加州 ，趙美心在辦公室在巴沙迪那市，是她本地活動的主要據點。在南加州，她會舉辦社區知識普及活動，如教大家如何保護個資；每年舉辦該選區的年度國會女性領袖頒獎典禮；與民眾見面，聽取他們的意見和訴求等。

在周末節假日，她還應邀出席眾多社區活動。趙美心說，通常別人放假的時候，是她最忙的時候。例如在每年的7月4日獨立日這天，她需要跑步「趕場子」，出席一個接一個的活動。

如今進入年底，有各種節日，特別是華人喜歡過的春節，會特別忙。因為社區會有很多慶祝新年的園遊會、遊行等。

在另一邊，趙美心還時常要坐單程五個小時的飛機前往華盛頓特區。她介紹，一般去國會都是有投票 活動，一個月中有二到四周有投票。不過今年投票特別多，她已經連續十周每周去華盛頓特區了。因為想要趕在周六、日前回來南加州參加活動，因此她每周盡量做到一來一回。通常是周一出發去華盛頓特區，周四回來；或是周二出發，周五回來。

國會議員坐飛機，也於普通人一樣，需要趕到洛杉磯國際機場，乘坐五個小時抵達華盛頓特區。趙美心說，在搭乘飛機的五個小時裡，她會看書、睡覺、看視頻等，用這段時間稍微放鬆一下。