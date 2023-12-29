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亞裔男辦300場假結婚騙綠卡 每人費用2至3萬

記者邵敏／綜合報導
嫌疑人為外國客戶及其假配偶拍攝的婚紗照。（取自美國司法部）
嫌疑人為外國客戶及其假配偶拍攝的婚紗照。（取自美國司法部）

當局日前宣布，一名來自洛杉磯的亞裔男子參與安排300多起假結婚，目的是通過非法途徑，幫助外國客戶取得合法身分，此舉違反美國移民法，現已被波士頓聯邦陪審團定罪。據悉，嫌犯提供假結婚獲取綠卡的移民服務，每人費用約在2萬至3萬元之間。在華人圈的傳聞中，也有人曾通過假結婚的方式獲取綠卡。

據美國司法部發布的新聞稿稱，居住在洛杉磯的菲律賓裔男子Engilbert Ulan，因涉嫌夥同他人實施婚姻欺詐和移民文件欺詐而被定罪。當局指出，2022年4月，42歲的嫌疑犯Ulan與其他11人一起被捕，並被指控與Marcialito ‘Mars’ Benitez經營的婚姻欺詐機構有關。

法庭文件顯示，從2019年開始，嫌疑人Ulan、Benitez就與其他同夥，在洛杉磯的實體辦公室開展大規模婚姻詐騙活動。作為非法計畫的一部分，Ulan安排數百名外國客戶，與合法美國公民之間的虛假婚姻。他和團夥成員一起準備並提交虛假請願書、申請書、以及其他文件來證實婚姻，企圖用來調整外籍客戶的移民身分。

新聞稿指出，在將外國客戶與美國公民配對後，這個非法機構通常預約在教堂、公園等地舉辦假婚禮，並聘請網上司儀表演。該機構還在婚禮前拍攝客戶和美國公民配偶的照片，以便隨後提交移民申請。此外，Ulan還幫助客戶和假配偶準備移民當局的訪談，指導他們如何隱藏欺詐婚姻的事實，如何在綠卡面談時回答各種問題。當局指出，這些服務收費約在2萬至3萬元之間。

聖地牙哥負責國土安全調查的特工Chad Plantz表示，6年來，嫌犯通過經營這家婚姻欺詐的假機構牟取暴利；虛假的結婚和非法移民福利浪費聯邦資源，推遲其他合法婚姻移民的進程，並通過欺騙手段讓一些沒有身分的人留在美國，威脅國家安全。

當局稱，42歲的Ulan是此案第10名被定罪的人，他的9名同案犯都已認罪，Benitez 9月認罪，預計2024年1月量刑，Ulan預計於2024年3月判刑。根據相關法律的規定，共謀婚姻詐騙和移民文件詐騙的指控，最高可判處五年聯邦監獄監禁、三年監管釋放、以及最高25萬元的罰款。

非法移民 綠卡 美國公民

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