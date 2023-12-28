加州騙局多 司法單位列清單防詐

不要輕易在陌生人面前打開皮夾。(Karolina Grabowska／Pexels)

KTLA 5電視台報導，近期在加州 出現一系列騙局，下列是加州司法廳（California Department of Justice）提供騙局清單，及如何避免遭詐騙的方法。

20元鈔票詐騙

此騙局通常騙徒自提款機旁或其他商店，偷窺到受害人的提款卡或是簽帳卡密碼後，假裝歸還受害人從皮夾掉出的一張20元鈔票。當受害者信以為真拿出皮夾或是打開皮包檢查時，騙徒會在過程中讓受害者分心，然後在受害者不知情的情況下，從受用害人眼皮子下，偷走提款卡或簽帳卡。官員建議人們在公共場所使用金融卡或個資時小心謹慎，特別是有陌生人在場時。

眾籌平台

眾籌是透過眾人力量，替創新、專案等業務提供資金，通常是透過Kickstarter、Indiegogo、GoFundMe和YouCaring等線上平台進行。加州司法廳表示，民眾捐款前，盡可能了解組織者情況，可使用谷歌（Google）和Linkedln尋找要求眾籌的單位，研究這些單位真偽、是否有即時評論等，還可透過臉書（Facebook）等社群媒體 等多方了解。

針對老齡人口詐騙

此類詐騙以年長者為目標，因為詐騙者認為他們有錢，且在與陌生人打交道時，可能不會太謹慎。老人可能會接獲某人電話，稱「這是你孫子，我正在旅行，我遭逮捕了。救命，我需要500元保釋金。去沃爾瑪（Walmart）把錢寄到以下地方...」。

慈善詐騙

詐騙者冒充慈善機構代表的騙局很常見，在支付現金前，司法廳建議確認機構的有效性。在加州經營和募捐的慈善機構，需進行加州檢察長的慈善信託登記（Registry of Charitable Trusts），還需提交年度財務報告。民眾可透過在檢察長網站oag.ca.gov上搜尋紀錄，確認機構註冊情況與最新財務報告。

工作和商業詐騙

若民眾想找工作、創業，司法廳呼籲若有「聽起來好得令人難以置信」，那可能是詐騙。求職者應堅持以書面形式獲取任何商業邀請的詳細資訊，並向商業改進局（Better Business Bureau）了解企業或就業 安置服務。民眾可在網路搜尋企業、業主，或「詐騙」、「投訴」、「平論」等關鍵字搜尋。相關詐騙資訊可上oag.ca.gov。