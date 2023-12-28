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洛市聖誕樹回收 1/7六地有服務

洛杉磯訊
洛杉磯市啟動聖誕樹回收計畫。（取自LASAN官網）
洛杉磯市啟動聖誕樹回收計畫。（取自LASAN官網）

聖誕節過後，洛杉磯市環衛局（LA Sanitation）啟動聖誕樹回收計畫，為洛市居民提供簡單又環保的方法來處理聖誕樹。

回收聖誕樹的第一步，是去除所有裝飾品、金屬絲以及拆除樹架。如果需要的話，必須將樹木切成碎片，以放入綠色回收箱。

洛杉磯環衛局表示，如果樹木太大而無法砍伐並放入垃圾箱，可以在垃圾收集日，將其放在路旁。住公寓樓的居民，通常被要求在收集日將聖誕樹留在路邊。環衛局稱，植絨樹木和人造樹木無法回收，必須放入黑色垃圾袋中，然後運往垃圾掩埋場。請將裝有聖誕樹的包裹放在藍色垃圾箱旁，面朝街道，以便司機可以看到它們。

洛杉磯環衛局表示，節日包裝紙、紙箱、紙板以及禮品盒均可回收，應放入藍色垃圾桶。 藍色垃圾箱不接受的物品包括聚苯乙烯泡沫塑膠、其他發泡聚苯乙烯產品。

洛杉磯1月7日回收聖誕樹服務點。（記者朱敏梓/製表 信息來源：洛杉磯衛生與環境部...
洛杉磯1月7日回收聖誕樹服務點。（記者朱敏梓/製表 信息來源：洛杉磯衛生與環境部）

洛杉磯市1月7日（星期日）在六個地點將提供聖誕樹回收（drop-off）服務，詳情請見表格。此外在洛杉磯市，居民還可以撥打電話800-773-2489，或登陸MyLA311網站預約樹木收集。

更多回收聖誕樹的地點，1月12日前民眾可將其運往洛市多個消防站（第3、21、28、29、36、44、64、65、77、81、88、94 和 106消防站），以及持續到1月31日的Lake View Terrace和San Pedro兩個回收中心。

洛杉磯環衛局回收聖誕樹，將用它們生產堆肥，然後免費提供給城市居民。

在洛杉磯縣的大部分地區，居民可以將天然樹木留在路邊或帶到垃圾回收點， 所有裝飾品，包括金屬絲、燈光和其他裝飾品都應拆除。人造樹和塑膠包裹的樹將不被接受。想要查詢回收點，居民可以前往居住城市的市政府官網。

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