2／24、2／25洛杉磯華埠爆竹跑 開放註冊

第46屆「洛杉磯華埠爆竹跑」將在2024年2月24至25日於洛杉磯華埠舉辦，圖為過往活動照片。（LACFRC提供）

廣受盛譽的第46屆「洛杉磯華埠 爆竹跑」將在2024年2月24至25日於洛杉磯華埠舉辦，目前開放註冊。該長跑活動包括自行車騎行、健走、狗狗跑和小朋友跑，是洛杉磯地區最大、歷史最悠久的長跑活動之一。

慶祝龍年的第46屆「洛杉磯華埠爆竹跑」，每位註冊選手都可獲得一件2024爆竹跑號碼牌，跑完全程的參賽者可以獲得參與獎牌，限定T恤。參賽的狗狗也可以獲得狗狗背心。現場還有大禮包等禮物贈送。所有21歲以上參賽者可以獲得免費啤酒一杯。

第46屆「洛杉磯華埠爆竹跑」將在2024年2月24至25日於洛杉磯華埠舉辦。（LACFRC提供）

爆竹跑不僅僅是長跑，在華埠，民眾還可以帶友人來慶祝新年，感受中國年的氣氛。屆時將有舞龍舞獅開場秀，並點燃10萬支爆竹。現場還有各種商家攤位、好吃的好喝的和歌舞表演。

爆竹跑的主辦單位為非營利組織「洛杉磯華埠爆竹跑委員會」(LACFRC) 。賽事準備全是志願者無償利用業餘時間進行的。該活動所得收入將捐獻給社區、附近的小學、非營利組織。

第46屆洛杉磯華埠爆竹跑的賽事安排如下：

2月24日（周六）：50英里自行車騎行，上午8時開始，包含巴沙迪那（Pasadena）和艾塔迪那市（Altadena）新路線）；

2月24日（周六）：19英里自行車騎行，上午8時20分開始；

2月24日（周六）：2000米遛狗健行，上午9時開始；

2月25日（周日）：5000米跑步，上午8時開始，5000米健行，8時20分開始；

2月25日（周日）：1萬米跑步，上午8時20分開始，1萬米健行，上午8時40分開始；

2月25日（周日）：1000米兒童賽跑，上午9時開始。

活動地址為：943 N Broadway, Downtown Los Angeles.

該活動報名費為38元至75元，若同時參與多項比賽，可獲得折扣。

註冊網址為：https://runsignup.com/Race/CA/LosAngeles/LAChinatownFirecracker

洛杉磯華埠新年爆竹跑網站為：https://firecracker10k.org/。