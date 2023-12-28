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台裔開文創咖啡廳 堅持無網路 被罵也不為所動

記者張庭瑜／核桃市報導
黃意文及其團隊。（記者張庭瑜／攝影）
黃意文及其團隊。（記者張庭瑜／攝影）

黃意文（Winnie）12歲時與家人移民美國，帶著對台灣文化的深厚情感及她對咖啡和茶的愛好，以及後來從事貿易和會計領域的經驗，最終促成她開設自家咖啡店——Aroma Craft Coffee，不過有趣的是，不管客人怎麼批評，這家咖啡廳拒絕提供網路服務。

店中的窗花和家具都是從台灣運來的，也讓顧客能夠在享用咖啡的同時，感受到台灣特有的...
店中的窗花和家具都是從台灣運來的，也讓顧客能夠在享用咖啡的同時，感受到台灣特有的藝術氛圍和傳統美學。（記者張庭瑜／攝影）

這間位於洛杉磯核桃市的Aroma Craft Coffee，裝潢和設計融合了台灣傳統元素。例如，店中的門窗裝飾和鐵窗花都是從台灣特別訂製的，靈感來自於她對街道的記憶。透過這些設計，Winnie也希望向西方客人介紹台灣的文化遺產。此外，她在菜單上也融合了東西方元素，例如熱壓台灣香腸三明治、miso pasta、紫薯塔、芋頭塔、芝麻塔等，這些菜品展示了她對融合不同文化飲食的熱愛。該咖啡廳引起了駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的注意，團隊還造訪過。

店內展示的烘豆機不僅是製作咖啡的關鍵設備，也成為店內裝潢的一部分，為咖啡館增添了...
店內展示的烘豆機不僅是製作咖啡的關鍵設備，也成為店內裝潢的一部分，為咖啡館增添了一種工藝美學和現代感。（記者張庭瑜／攝影）

對於咖啡的品質和細節，黃意文格外重視。她堅持使用自己烘焙的咖啡豆，每周烘焙三到四次，以保證新鮮度和品質。她的興趣不僅限於咖啡，還包括對茶的深厚愛好，她在忙碌之餘，更取得sca咖啡協會、烘豆師、咖啡師茶葉評鑑師的資格。除提供咖啡和茶，Aroma Craft Coffee也開設咖啡製作課程，不定期舉辦活動。

這家咖啡館於櫃台附近擺放著茄芷袋，這種設計細節不僅增加了店內的文化氛圍，也為顧客...
這家咖啡館於櫃台附近擺放著茄芷袋，這種設計細節不僅增加了店內的文化氛圍，也為顧客提供了一個接觸和了解台灣傳統手工藝的機會。（記者張庭瑜／攝影）

這家咖啡店有一個獨特之處——不提供Wi-Fi服務，旨在鼓勵客人面對面交流。儘管有時會受到批評，但她表示，即使「一直被罵」也堅持不變，因為這符合她們的核心理念——創造一個濃厚人情味的環境。此外，店裡的每位服務員都經過專業訓練，不僅提供優質服務，更是為了維持和傳遞溫暖和人性化的服務理念。

而談起未來計畫中，黃意文表示將增加茶葉項目，並考慮擴展店面。店內結合台灣的傳統元素與工業風格，創造一個獨特的文化氛圍。店內裝潢中的台灣元素，如傳統窗花。對於不熟悉台灣文化的西方顧客來說可能較難理解，因此她巧妙地將工業元素融入其中，以達到文化和諧。

店內裝潢設計兼具舒適與文化特色，成功地融合了台灣傳統元素，營造出一個既時尚又有歷...
店內裝潢設計兼具舒適與文化特色，成功地融合了台灣傳統元素，營造出一個既時尚又有歷史感的休閒空間。（記者張庭瑜／攝影）

新冠疫情期間，咖啡館也一度面臨困境，不得不調整經營模式，轉向外賣和送餐服務。期間她也深刻感受到顧客的支持，一位客人特意開車一小時來購買咖啡豆，讓她深受感動，並依靠忠實客戶的支持度過難關。

滿足顧客的不同需求也是一項挑戰。顧客的喜好和期望各不相同，黃意文需要不斷調整和改進她的產品和服務，以滿足這些多元化的需求。這不僅包括提供多樣化的菜單選擇，還包括對飲品和食物的品質的追求。例如，面對健康意識提升的顧客，她可能需要考慮提供低糖甜點選項。

咖啡 洛杉磯 核桃

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