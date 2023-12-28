亞市新公寓樓建案 提供319住宅單位

建案設計示意圖。（Studio One Eleven）

華人聚居的亞凱迪亞 市（Arcadia）有一處大型公寓建案正在冉冉升起。這處建案為一棟七層高的公寓樓，建成後將提供319個居住單位。

這處新建案於2023年夏天開始施工，地點位於北Santa Anita大道150號，佔地約三英畝。這塊地具體位於北Santa Anita大道東側，Santa Clara街南側，Wheeler大道北側，是一塊正方形的地。該地區原本有幾個建築和一片停車場。

該建案經市府批准，開始破土動工後，將拆掉其中的三個建築以及停車場，現場八層高的辦公樓以及與之相連的美國銀行（BOA）將被保留。美國銀行得來速ATM服務在工程期間照常開放。建案中包含一處新的廣場將會與公寓樓和這處舊辦公樓相連。

根據亞凱迪亞市規劃委員會資料，該建案高七層樓，提供319個居住單位，另外有兩層地下車庫和兩層地上車庫，共提供570個車位。公寓戶型有三種，包括64間套房（Studios），168戶一居室，79戶兩居室公寓。另有八間「生活-工作」綜合型房間。這些住戶將位於建築的第二層至第七層，每戶面積508平方呎至1382平方呎不等。

這些住戶中包含26戶為可負擔住房，提供給洛杉磯縣超低收入 家庭。根據加州 建房法案SB1818，開發商通過提供可負擔房屋，可以增加建案的房屋密度，該處建案增加了35%的密度。

這棟公寓樓的開發商為Trammell Crow Residential，該建案為其Alexan系列開發案。公寓樓的設計為住戶提供了大量娛樂和戶外空間，包括在三樓的戶外游泳池、壁爐、燒烤架、遊戲廳和草坪。每戶還有私人陽台，頂樓有遊戲室和戶外休息空間。

此外，建案還包括在舊有的辦公樓內修建一個新的咖啡廳。並在公寓樓東側修建人行通道，直通附近的輕軌L線以及亞凱迪亞市中心。該建案的工期預計為26個月，將在2025年8月完工。