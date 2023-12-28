洛市戶外用餐政策 可永久存在

洛杉磯通過露天餐飲條例，露天用餐將成為永久。（FOX）

FOX電視台報導，洛杉磯 市議會日前一致投票決定，將在新冠肺炎疫情 期間臨時性戶外用餐文化成為永久性政策。市長貝斯（Karen Bass）在一分聲明中表示，通過「露天餐飲條例」（Al Fresco Dining Ordinance），確保洛杉磯對商業的支持。

根據該法，餐廳仍需持有戶外酒類許可證，才能再戶外用餐區提供酒精類飲料。露台需於晚上10時30分前關閉（週日至週四），週五及週六於晚間11時關閉。此外，戶外區域禁止播放現場或背景音樂。

市議會主席克雷科里安（Paul Krekorian）表示，「我們在疫情期間的經驗證明，擴大戶外用餐對商業來說是一大福音，替洛杉磯帶來更多機會。市議會今天的行動，將帶來新的經濟和文化活動。」

在該法令推出前，戶外用餐許可證成本高昂，且往往需數月才能獲得市府批准。洛杉磯露天用餐計畫由時任市長賈西提（Eric Garcetti）和市議會於2020年5月成立，當時是因應新冠肺炎疫情設置的防疫限制之一，允許餐廳將人行道和停車場等公共空間改成戶外用餐區。

市議會臨時主席道森（Marqueece Harris-Dawson）說，永久的露天餐飲條例將改變洛杉磯公共空間使用方式。