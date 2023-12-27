回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

台灣老字號「老協珍佛跳牆」進駐好市多，吸引華人搶購。（記者楊青／攝影）

歲末年終，人們常常會檢視過去一年，並規畫來年新計畫。世界日報特別在年底透過世界新聞網大數據、編輯精選以及AI人工智慧工具ChatGPT，分別挑選2023年最重要的事件及2024年我們該關心哪些議題，替讀者整理重要資訊，迎新送舊。以下為編輯精選篇。

都說人生五味是「酸甜苦辣鹹」，代表者五種不同滋味的感受與體驗。貫穿著2023年，這五味也無疑充斥在南加的華人 世界，沉澱在各種各樣關於華人的新聞故事裡，在品嘗豐富又複雜的味道的過程裡，我們一起看盡人生百態。

Cici經歷嚴重燒傷後，堅強創業開泰國大排檔。（cici提供）

「酸」華女Cici浴火重生 堅強創業

酸是生活裡難以避開的的辛酸和挫折，也代表克服艱辛後再回想時的一抹酸味。

住在聖瑪利諾的華人Cici在2023年1月經歷死裡逃生，在她洗澡時家中突起火劫，孤立無援的她奮力撐到消防車抵達。她在極端困境中靠著堅強意志力和911的求生通話渡過，在那之後，又昏迷28天，醒來後經歷醫療和手術，傷痕累累。但在熬過病痛之後，她並沒有消極頹廢，而是堅強創業開泰國大排檔，用忙碌治癒心靈傷痕，浴火重生。Cici現在很怕火，包括煙花，她一個人在家時也不敢鎖門，生怕再發生火災跑不出去，但她仍樂意分享她的故事，希望能鼓舞其他經歷困難的女性，她覺得能活著就已足夠幸運。

「甜」解封後的農曆年 搶購年貨

甜是從心而發的喜悅，對於華人而言，一年最快樂之際莫非春節，在與家人團聚的同時，也離不開贈送和分享年貨。

2023年1月，也是疫情解封後的首次農曆新年，南加好市多 推出了豐富的春節年貨，吸引華洋民眾湧入，其中台灣老字號「老協珍佛跳牆」上市幾小時即被搶購一空。好市多專櫃工作人員托馬斯表示，佛跳牆上市後兩天一直暴搶；每天上午開門後，400盒左右的貨架兩小時內就被搶空。位於聖蓋博谷的好市多為華人和亞裔設立了中國年貨專區，販售糖果、零食、滋補品、臘味、酒禮盒、冷凍年菜等，種類多達30種，不少華人在過節前與家人或朋友同行，湧入好市多購買各種年貨，期盼與親友共享歡度佳節的甜。

1987年，林青霞（左二）還趕來參加了「汽車大亨」劉樹義（左三）的新車發布會。（劉樹義提供）

「苦」汽車大亨劉樹義 反思人生

苦是失敗、困惑和不如意，往往先嘗過甜頭，才更明白苦的滋味。

生活在南加的昔日「汽車大亨」劉樹義就品嘗到突如其來的苦味，他在1971年從台灣赴美留學，成為洛杉磯 的土木工程師，此後他迅速進軍商業地產市場，又在32歲時坐擁Stutz汽車公司，成為豪華汽車品牌的擁有者。然而，1995年地產市場崩潰，事業受創，劉樹義生活陷入困境。命運進一步捉弄，專利官司敗訴、婚姻破裂、親人離世，一連串苦難來襲，難以反轉。如今，78歲的劉樹義患有嚴重的帕金森症，生活自理困難，住在租來的房子中，所幸平時還有家人寄來的一些補貼。他反思人生，懊悔於追求金錢的盲目，並感嘆母親才是最寶貴的財富。

不少站街女會主動於路邊詢問是否需要其提供服務。（世說新聞小組拍攝）

「辣」紅燈區縱容站街 流鶯猖獗

辣是最刺激味蕾的體驗，常常代表著人們對刺激、香豔事物的祕密渴望。

在洛杉磯東南部，靠近華人聚集區有一個「紅燈區」，因為加州2023年初通過了「人人享有更安全街道法」，該法案變相允許甚至縱容站街現象，使得該區「流鶯」猖獗。

該紅燈區位於菲格羅亞街上，即使在工作日白天，也能輕易看到穿著暴露的站街女。儘管附近有警車巡邏，站街女的行為似乎不受影響，甚至有人當街主動提出有性服務，顯示這一現象已進入灰色地帶。但在這火辣生意的背後，站街女可能受到皮條客和黑幫的監控，甚至存在拐賣人口和強迫未成年賣淫的犯罪可能，必須受到法律和公眾的監督和打擊。

李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

「鹹」小費隨通膨飆高 女星感慨

鹹是飲食結構中不可缺少的味道，但一旦過量則破壞美味。適度小費有利消費者獲得更好服務，但小費太高，恐讓消費者厭惡。

58歲台女星李芳雯最愛旅遊洛杉磯，受疫情困擾四年後她於今年再度訪美，她感慨物價驚人上漲，通膨嚴重，小費也跟著漲幅不小。她舉例兩小時按摩原價50元，但小費卻要30元，感嘆以前的給小費習慣，如今已不再適用。其他女星如Melody和陶晶瑩也曾吐槽美國物價高昂，陶晶瑩女兒在洛杉磯讀書，她來陪讀時感歎物價之高，只能節衣縮食。此外，美國大眾對小費文化也出現異議，約66%的人認為應提高服務業員工薪水，而不是依賴小費。加州的小費就像菜裡愈加愈多的鹽，讓消費者變得難以下嚥。