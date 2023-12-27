堆肥、節水、防野草…華人分享落葉好處多

黃教授的院子中鋪滿了落葉。（記者朱敏梓/攝影）

南加 州上周連續幾日降雨後，許多民眾發現庭院中落葉滿地，需要花許多時間清掃和處理。事實上，清掃完的落葉大有用處。有華人專家表示，落葉具有豐富的有機質，是免費的優質天然肥料。

此外，落葉堆肥可以攔截雨水，儲存水氣，從而起到節水的作用，可謂是好處多多。

居住在亞凱迪亞 市的建築和城市規劃專家、同時也是生態專家的黃鐵嶼擁有一個「生態屋」，生態屋的院子中種滿了樹木，樹木旁和地上都鋪滿了落葉，一走進院子就讓人覺得神清氣爽，宛若一個天然氧吧。黃教授介紹，自己打理院子這麼多年，從未買過肥料，依靠的就是落葉堆肥，為土壤提供養分。

他說，落葉本身含非常多的礦物質，當落葉腐化之後，自然而然地就變成了肥料。之所以富含礦物質，主要是樹木的根系會從底下抽取各類礦物質，然後將營養供給樹葉，樹葉通過光合作用，又製造營養，因此樹的營養大部分在樹葉中。

黃教授表示，他通常會將落葉堆成一定高度堆在樹根旁邊，平常修剪下來的落葉也不會掃掉，而是把它們鋪在地上，不僅僅是落葉，從樹上掉落的小樹根最好也別扔，這種做法叫做「leave the leaves」，長此以往，落葉的腐殖質可以改善土壤狀態，讓土壤變得更肥沃。

此外，落葉作為地面上有機物質的附加物理層，孕育了很多的昆蟲，底下還有許多微生物和菌類，為各種野生動物提供食物、住所、築巢或墊料，並為許多昆蟲提供越冬保護，為蜜蜂、蝴蝶和飛蛾等關鍵授粉物種提供了棲息地。所有這些共同作用，為生態系統做出了貢獻。

黃教授補充，落葉能夠形成一個海綿層，這個海綿層可以防止野草生長，解決讓人頭疼的處理野草難題。海綿層還吸水吸碳吸熱，能夠固碳，落葉分解時，碳元素以二氧化碳的形式釋放到大氣中，部分碳以有機質的形式儲存在土壤中，為樹木提供「養料」。

除了化身天然肥料、固碳等諸多好處，在南加獨特的氣候條件下，落葉還可以「儲存水分」。黃教授說，南加氣溫白天和夜晚溫差大，露水很容易在地面產生，而落葉可以起到保濕的作用，將這些水氣保存在土壤中。這樣一來，每天就可以減少澆水的次數，起到了節水的作用。