我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

堆肥、節水、防野草…華人分享落葉好處多

記者朱敏梓/洛杉磯報導
黃教授的院子中鋪滿了落葉。（記者朱敏梓/攝影）
黃教授的院子中鋪滿了落葉。（記者朱敏梓/攝影）

南加州上周連續幾日降雨後，許多民眾發現庭院中落葉滿地，需要花許多時間清掃和處理。事實上，清掃完的落葉大有用處。有華人專家表示，落葉具有豐富的有機質，是免費的優質天然肥料。

此外，落葉堆肥可以攔截雨水，儲存水氣，從而起到節水的作用，可謂是好處多多。

居住在亞凱迪亞市的建築和城市規劃專家、同時也是生態專家的黃鐵嶼擁有一個「生態屋」，生態屋的院子中種滿了樹木，樹木旁和地上都鋪滿了落葉，一走進院子就讓人覺得神清氣爽，宛若一個天然氧吧。黃教授介紹，自己打理院子這麼多年，從未買過肥料，依靠的就是落葉堆肥，為土壤提供養分。

他說，落葉本身含非常多的礦物質，當落葉腐化之後，自然而然地就變成了肥料。之所以富含礦物質，主要是樹木的根系會從底下抽取各類礦物質，然後將營養供給樹葉，樹葉通過光合作用，又製造營養，因此樹的營養大部分在樹葉中。

黃教授表示，他通常會將落葉堆成一定高度堆在樹根旁邊，平常修剪下來的落葉也不會掃掉，而是把它們鋪在地上，不僅僅是落葉，從樹上掉落的小樹根最好也別扔，這種做法叫做「leave the leaves」，長此以往，落葉的腐殖質可以改善土壤狀態，讓土壤變得更肥沃。

此外，落葉作為地面上有機物質的附加物理層，孕育了很多的昆蟲，底下還有許多微生物和菌類，為各種野生動物提供食物、住所、築巢或墊料，並為許多昆蟲提供越冬保護，為蜜蜂、蝴蝶和飛蛾等關鍵授粉物種提供了棲息地。所有這些共同作用，為生態系統做出了貢獻。

黃教授補充，落葉能夠形成一個海綿層，這個海綿層可以防止野草生長，解決讓人頭疼的處理野草難題。海綿層還吸水吸碳吸熱，能夠固碳，落葉分解時，碳元素以二氧化碳的形式釋放到大氣中，部分碳以有機質的形式儲存在土壤中，為樹木提供「養料」。

除了化身天然肥料、固碳等諸多好處，在南加獨特的氣候條件下，落葉還可以「儲存水分」。黃教授說，南加氣溫白天和夜晚溫差大，露水很容易在地面產生，而落葉可以起到保濕的作用，將這些水氣保存在土壤中。這樣一來，每天就可以減少澆水的次數，起到了節水的作用。

他補充，在南加連續幾日降水之後，滿園的樹葉和樹木可以攔截雨水，從而將雨水充分利用，用於灌溉。此外，落葉的諸多用處還能夠將院子營造地更加鳥語花香，空氣清新，讓人身心愉悅，有益於身心健康。

落葉堆肥。（記者朱敏梓/攝影）
落葉堆肥。（記者朱敏梓/攝影）
將落葉堆在樹根旁可以固碳，為樹木提供養料。（記者朱敏梓/攝影）
將落葉堆在樹根旁可以固碳，為樹木提供養料。（記者朱敏梓/攝影）

南加 亞凱迪亞 加州

上一則

安全2.0退休金法案 部分條款元旦生效

下一則

一分鐘看加州／被警察閃燈鳴笛 駕駛要當心

延伸閱讀

暖化土壤變濕暖 聖誕樹種植更困難

暖化土壤變濕暖 聖誕樹種植更困難
紐約皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」

紐約皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」
柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染

柯文哲農地挖出土石方 議員：應檢測有無污染
柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間

柯文哲農地違規 農業部：土地復種需金錢時間
食品廠減碳 改用環保肥

食品廠減碳 改用環保肥
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

熱門新聞

上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女帳號借友炒股 2年後被追繳3.7萬稅款

2023-12-20 01:20

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？