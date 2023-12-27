虎鯨冬季頻現南加海岸 專家指罕見

東熱帶太平洋的虎鯨出現在南加海岸。（取自新港海岸探險公司）

來自東熱帶太平洋的虎鯨(Killer whale)，近期一直在馬里布（Malibu）附近海域哺育幼崽、捕獵海豚。24日又有人拍攝到虎鯨活動畫面。專家指出，冬季想在南加 看到虎鯨，通常非常困難，它們近期的活躍很反常。

新港海岸探險公司(Newport Coastal Adventure)在社交媒體上表示，「拉古那灘（Laguna Beach）附近的虎鯨再次瘋狂，他們似乎找到新的狩獵場，不知道會在那停留多久。」

據國家海洋和大氣管理局（NOAA）資料，虎鯨通常出現在南極洲、挪威和阿拉斯加等較冷的水域，也有部分生活在北太平洋。東熱帶太平洋的虎鯨，通常生活在墨西哥和中美洲附近海域，但也可以向西遠至夏威夷。南加的馬里布，被認為是它們活動範圍的最北端。

新港海岸探險公司創始人勞勒（Lawler）說，近期連續的虎鯨目擊事件，始於12月11日，一艘從長堤 開往卡塔琳娜島（Catalina Island）的特快渡輪，首先發現它們。公司得知消息後，立即派出兩艘船去尋找虎鯨，成功在派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）附近再次發現它們，但之後幾天，再也沒有找到」。勞勒說，「15日在奧克斯納（Oxnard）的Anacapa島附近，虎鯨又再次出現。」

虎鯨很難被發現，與它是頂級掠食者有關。勞勒說，它們經常在移動中捕獵，導致想要欣賞虎鯨，需要運氣。勞勒認為，南加州 近日的大雨，以及相對平靜的海洋和氣溫，讓虎鯨在近期可以更頻繁被看到。他指出，在冬季看到虎鯨很奇怪，此時較常見的是座頭鯨、長鬚鯨和灰鯨，而虎鯨正在開始遷徙。

如果正在考慮預訂新港灘或長堤上船的觀鯨之旅，專家表示，觀看虎鯨的最佳方式，是乘坐更快的船。例如充氣 Zodiac，它可以跟上快速游動的虎鯨。虎鯨是海豚科中體型最大的物種，雄性虎鯨身長可達33呎，重量約2萬2000磅。