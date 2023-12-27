小咖啡館配置堪比米其林 華人回中國歎「卷」氣十足

陳先生口中「米其林」級別的街角咖啡館。（受访者提供）

「卷」，是中國近幾年興起的一個流行語，用來描述某一領域內因過度競爭導致的內耗狀態。 自中美今年復航以來，許多華人 終於可以赴中國探親訪友，但在他們時隔數年的返鄉之旅中，都感受到了一股來自中國的「卷」氣。

洛杉磯 留學生陳先生已經兩年多沒回中國了，這次回去，他在三周多的時間裡，快速領略了「卷」的語義。 他舉例說，「咖啡 館都全面升級了，比如我家附近一家小到只能容納10人的咖啡館，卻擁有堪比米其林餐廳的配置。店裡的每一款咖啡有配套的咖啡杯，並附送一張飲用指南，詳細寫明了烘焙日期、萃取方式、飲用順序、感官描述等內容，精緻到無可挑剔！」

陳先生補充說，還有一些咖啡館甚至將店內所有的咖啡豆都分類陳列在櫃台上，讓顧客可以輕鬆挑選；咖啡的包裝更是多種多樣，有些咖啡的外賣杯看起來簡直就是香水瓶。 咖啡館將咖啡豆分類陳列在櫃台上，方便顧客選擇。（受訪者提供） 堪比香水瓶的咖啡外帶包裝。（受访者提供）

「不只是咖啡，生活中的方方面面也都升級了。」陳先生說，他點的一份壽司外賣，居然用印花的日式傳統漆盒包裝，外面還裹了一塊碎花棉布，就像從日本空運來的一樣。 壽司的內陷也非常豐富，海膽、鰻魚、多種生魚片，通通被包在一卷壽司裡……超市裡的飲料也是五花八門，他還發現了一種泡著整根人參的水。 用傳統日式漆盒包裝的壽司外賣。（受訪者提供）

另一位畢業後選擇回到中國發展的華人May，分享了她在新工作的入職培訓中感受到的「卷」。 「原本只是一個簡單流程化的新員工線上入職培訓，但給我做入職培訓的老師，不僅要負責講解工作培訓內容，還要活躍課堂氣氛，對培訓老師也有打分制。培訓老師在線上的 培訓講課風格就像直播部落客一樣，非常激情和賣力。」