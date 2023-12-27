新港灘遊船賞節日燈光秀 持續到年底

許多房屋都經過精心布置。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 橙縣新港灘（Newport Beach）迎來一年一度的節日燈光秀「Holiday Lights Cruise」，活動將持續至12月31日。燈光秀每年都吸引大量遊客，其中包括許多華人 遊客，大家搭乘遊船欣賞沿岸華麗的節日燈飾與豪宅裝飾。

這項傳統活動已連續舉辦數年，成為當地重要的節日慶典之一；活動在聖誕佳節前開幕，遊客們可在夜幕降臨時登上船隻，穿梭於新港灘的運河和水道之間，欣賞兩岸房屋的燈飾和節日裝飾。這些豪宅的主人們競相展示他們的創意和精心布置，使得每年的燈光秀都各具特色。不少名人房產也在其中，如曾競選洛市市長的知名地產開發商卡魯索（Rick Caruso）的房產，也是燈光秀的一環。

許多華人家庭選擇在聖誕節期間到此參觀，享受獨特又浪漫的節日氛圍。華人劉先生與朋友們特地前來觀賞燈光秀。他表示，在抖音上看到燈光秀的美景，非常想實地體驗看看，便與朋友們結伴同行。

韓裔 金先生攜帶妻子和兩個孩子一同前來。金先生表示，他早已聽聞燈光秀的魅力，因此選擇一個相對經濟實惠的時段，帶全家人來欣賞。