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新港灘遊船賞節日燈光秀 持續到年底

記者張庭瑜／新港灘市報導
許多房屋都經過精心布置。（記者張庭瑜/攝影）
許多房屋都經過精心布置。（記者張庭瑜/攝影）

加州橙縣新港灘（Newport Beach）迎來一年一度的節日燈光秀「Holiday Lights Cruise」，活動將持續至12月31日。燈光秀每年都吸引大量遊客，其中包括許多華人遊客，大家搭乘遊船欣賞沿岸華麗的節日燈飾與豪宅裝飾。

這項傳統活動已連續舉辦數年，成為當地重要的節日慶典之一；活動在聖誕佳節前開幕，遊客們可在夜幕降臨時登上船隻，穿梭於新港灘的運河和水道之間，欣賞兩岸房屋的燈飾和節日裝飾。這些豪宅的主人們競相展示他們的創意和精心布置，使得每年的燈光秀都各具特色。不少名人房產也在其中，如曾競選洛市市長的知名地產開發商卡魯索（Rick Caruso）的房產，也是燈光秀的一環。

許多華人家庭選擇在聖誕節期間到此參觀，享受獨特又浪漫的節日氛圍。華人劉先生與朋友們特地前來觀賞燈光秀。他表示，在抖音上看到燈光秀的美景，非常想實地體驗看看，便與朋友們結伴同行。

韓裔金先生攜帶妻子和兩個孩子一同前來。金先生表示，他早已聽聞燈光秀的魅力，因此選擇一個相對經濟實惠的時段，帶全家人來欣賞。

乘船遊覽費用，依時段與船隻不同，差異較大；便宜的有20多元，貴的有200、300元。更多詳情，請谷歌關鍵字「holiday lights cruise newport beach」查詢。

不少華人家庭攜帶孩子們一同來到此處，共同享受這個充滿節日氣息和家庭歡樂的活動。（...
不少華人家庭攜帶孩子們一同來到此處，共同享受這個充滿節日氣息和家庭歡樂的活動。（記者張庭瑜/攝影）
知名地產開發商卡魯索的房產也是這場燈光秀的亮點之一，吸引眾多遊客的目光。（記者張...
知名地產開發商卡魯索的房產也是這場燈光秀的亮點之一，吸引眾多遊客的目光。（記者張庭瑜／攝影）
許多民眾不畏寒風，甚至在開船前一小時就開始排隊等候。（記者張庭瑜/攝影）
許多民眾不畏寒風，甚至在開船前一小時就開始排隊等候。（記者張庭瑜/攝影）
許多船隻進行精心裝飾，為Holiday Lights Cruise活動增添節日氣...
許多船隻進行精心裝飾，為Holiday Lights Cruise活動增添節日氣氛。（記者張庭瑜/攝影）
許多房子都被精心裝扮，展現出節日的輝煌和喜慶。（記者張庭瑜/攝影）
許多房子都被精心裝扮，展現出節日的輝煌和喜慶。（記者張庭瑜/攝影）

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