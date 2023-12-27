算盤仔細打+聯邦補貼 華女年末買電車省近萬元

有華人買家近期在做足功課後選擇了在美國暢銷的福特電車，並以優惠價格拿下。（受訪者提供）

臨近年末，電車市場十分火爆，基於商家清庫存、利率 低等多種要素，不少購車者決定在此時入手。因為電車市場的競爭愈發激烈，越來越多買家將目光放在特斯拉 以外的品牌上，有華人 買家近期做足功課，選擇了在美國暢銷的福特電車，並以5萬出頭的優惠價格拿下了心儀的電車。

為購買電車走訪多家經銷商的尹先生指出，因為年末，許多經銷商在清庫存，同時各大車廠給到經銷商的折扣更好，利率也更低。此外，根據尹先生了解，由聯邦發放的7500元新能源抵稅到2024年可能會更難申請到，因為法規也對電池和零件製造的來源做出了要求，不符合要求的電車無法申請到補助。

華人賀女士和丈夫結婚多年，二人一直共用一輛車，今年開始發現有些不便，於是打算購一台新車。二人商議後出於環保的考量，決定購買電車，並且也覺得年末是購買的好時機。賀女士指出，先生在購買前做研究時的主要考量因素依次是：續航里程、價格、可靠性、外界評價、折扣力度、駕駛體驗和外觀。

賀女士表示，出於預算考量，他們並沒有考慮奔馳寶馬，同時他們也排除了電車界最熱門的特斯拉；賀先生認為特斯拉在汽車界仍是新品牌，不夠可靠且不易維修。二人在一番研究後將目光鎖定在現代的Ioniq 5和福特的Mach E之間，並在經銷商處進行了試駕。根據試駕體驗，二人覺得Mach E更具運動感，讓駕駛感更有趣，同時Mach E還有更多智能配備，比如無線手機充電等。

賀女士夫婦最後選擇購買了Mach E，原因之一是經銷商給出了更誘人的折扣，且福特目前提供零利息分期付款選擇。賀女士指出，一開始經銷商給出的最終價格5萬7000元左右，該價格自動包括了一些額外配置。賀女士發現後要求去除這部分，並再次議價，又砍掉了2000元，最終成交價在5萬3000元左右。賀女士還補充到，她在幾個月前剛開始做功課時，這款車（相同配置）售價在6萬元左右，這讓她感覺彷彿省下了1萬元。

除了議價，賀女士也積極做功課了解了和電車相關的福利政策，她表示，該車輛因為零件來源的問題，並不滿足聯邦7500元新能源抵稅的要求，但他們成功申請到了洛杉磯水電局（LAWDP）的1000元補助，即最終用於買車的實際花銷僅5萬元出頭。賀女士的新車目前都是在丈夫公司免費充電，他們也在考量在家裡安裝充電樁，向已安裝充電樁的鄰居請教。