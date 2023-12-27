汙水直接轉化成飲用水 加州法令通過

被稱為「馬桶到水龍頭 」（toilet to tap）的決議獲通過。圖為橙縣推廣該決議相關的再利用水。（取自ABC 7）

路透報導，加州 水資源控制委員會（State Water Resources Control Board）日前批准被稱為「從馬桶到直飲水 」（toilet to tap）的決議，對廣泛興建先進的過濾和處理設施掃除障礙。這些設施旨在將汙水轉化為純淨的飲用水後，直接泵入數百萬家庭水龍頭供水系統中。

將回收水轉化為純淨水概念，曾被批評者嘲笑「從馬桶到直飲水」，但近年來隨著加州面臨氣候變遷導致的日益惡化乾旱，愈來愈多人認可此概念。加州回收組織（WateReuse California）執行董事Patricia Sinicropi表示，決議通過，預示著水資源再利用新時代的到來。

多年來，許多社區一直將高度純化的廢水混合到含水層和水庫中供人們飲用，這種作法是工程師口中「間接引用水再利用」。橙縣 有250萬人的飲用水，大部分來自高度蒸餾後的廢水，這些廢水從地下水盆地被抽回地表再利用。

當天批准長達69頁「直接引用水再利用」，替相關計畫提供法律和監管框架，允許高級淨化後的水資源直接進入家庭飲用水系統，無須先停留在某種環境緩衝中。橙縣十多年來均使用該技術，將預處理後的廢物排放經過嚴格過濾、逆滲透及紫外線和過氧化氫消毒。

新法規要求額外臭氧消毒過程和生物碳過濾，還需對更多的病原體進行嚴格監測與清除。在某些情況下，水會先輸送到傳統飲用水處理廠，再透過管道輸送至家庭，其他情況下可直接進入水龍頭系統。

官員表示，此類設施投資預計至少10億元，僅限於資金充裕的大型供水公用事業體系。南加州大都會 水利局計畫耗資60億元，在卡森市（Carson）建設一設施，預計將成為全美最大水再利用計畫。

橙縣地下水補給系統目前排名第一，今年早些時候，將每日產量增加至1.3億加侖，足以滿足100萬人需求。相關單位表示，第一座直接飲用水回收廠，可能需至少五年才能投入營運。

淨化廢水技術類似海水淡化過程中使用的技術，但相較將鹽水轉化為淡水的過程，回收污水更環保，不僅減少傾倒至河流與海洋中的廢物量，也能避免海水淡化廠對海洋生物造成的傷害。

委員會成員波赫穆斯（Darrin Polhemus）表示，在乾旱情況下，淨化後的循環水預計將占一些沿海社區供水量約10%至15%。